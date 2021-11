Szanse na debiut w odmłodzonej drużynie narodowej mają za to 28-letni Jakub Karolak (Śląsk Wrocław), 25-letni Jakub Nizioł (Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz) i o rok młodszy Michał Kolenda (Trefl Sopot).

Teraz wszyscy zawodnicy w drużynie przejmują bardziej odpowiedzialną rolę. Nawet ci koszykarze, którzy nigdy nie grali w kadrze, mogą +wskoczyć+ do pierwszej piątki. To ma być zespół, jedność. To ma być nasza siła - powiedział przed meczem trener Milicic, cytowany na stronie federacji.

Polska ma niekorzystny bilans meczów z Izraelem - trzy wygrane i osiem porażek, w tym dwie ostatnie w Gliwicach i Walencji w kwalifikacjach Eurobasketu 2022.

Reprezentację Izraela kilka tygodni temu objął były kadrowicz, 50-letni Guy Goodes, który zastąpił Odeda Katasha. Kapitanem drużyny jest 33-letni Gal Mekel (MoraBanc Andora), mający polskie korzenie (dziadkowie mieszkali w Warszawie oraz Łodzi) i obywatelstwo.

W składzie gospodarzy jest siedmiu graczy, którzy rywalizowali z Polską w eliminacjach ME 2022. To m.in., oprócz Mekela, 38-letni uczestnik pięciu mistrzostw Europy Guy Pnini (Hapoel Holon), 20-letni Yam Madar (Partizan Begrad) czy Jake Cohen z euroligowego Maccabi Tel Awiw.

Brakuje Tamira Blatta z Alby Berlin (jego zespół w czwartek zagra z Maccabi w Eurolidze), mającego amerykańskie obywatelstwo T.J. Cline'a czy występującego w NBA Deni Avdija (Washington Wizards).

Izrael zagrał w finałach MŚ w 1954 i 1986 r. Polska w Urugwaju w 1967 r. zajęła piątą lokatę, a w 2019 w Chinach była ósmą drużyną globu.

Początek meczu w Tel Awiwie w czwartek o godz. 19 czasu polskiego.