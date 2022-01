Pierwsza połowa była wyrównana i na przerwę drużyny schodziły przy dwupunktowym prowadzeniu gości. Kluczowa okazała się trzecia kwarta. Nets wygrali ją 39:19 i emocje praktycznie się skończyły.

Podopieczni trenera Steve'a Nasha dopiero po raz drugi w tym sezonie zagrali w niemal optymalnym składzie. W styczniu do drużyny wrócił Kyrie Irving, który z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19 nie może grać m.in. we własnej hali w Nowym Jorku.

Liderem Nets tradycyjnie był Kevin Durant, który uzyskał 27 punktów i miał dziewięć asyst. James Harden dołożył 25 pkt i 16 asyst, a Irving zdobył dziewięć punktów. Wśród pokonanych najlepszy był Zach LaVine - 22 pkt.

Nie zależało nam na tym, aby cokolwiek komuś udowadniać. Nie interesuje nas co inni w lidze myślą na nasz temat. Wiemy, jaki jest nasz potencjał - powiedział Durant.

Na pochwałę zasługuje cała ekipa Nets. Goście popełnili tylko dziewięć strat i trafiali z gry ze skutecznością 56,3 proc.

W tabeli Konferencji Wschodniej Bulls prowadzą z dorobkiem 27 zwycięstw i 12 porażek. Nets mają bilans 26-14.

W środę kolejną wpadkę zaliczyła ekipa Los Angeles Lakers. Tym razem "Jeziorowcy" ulegli na wyjeździe Sacramento Kings 116:125. Tak jak w Chicago najważniejsza okazała się trzecia kwarta, wygrana przez gospodarzy 40:23.

Gościom na nic zdała się dobra gra LeBrona Jamesa, który zdobył 34 punkty. Zawiódł przede wszystkim Russell Westbrook. 33-letni rozgrywający trafił tylko dwa z 14 rzutów z gry. W zespole Kings prym wiódł De'Aaron Fox - 29 pkt.

W trzeciej kwarcie rywale podkręcili tempo, a my nie byliśmy w stanie go utrzymać. Od początku sezonu wzloty przeplatamy upadkami - przyznał James.

Lakers (21-21) są na ósme pozycji w Konferencji Zachodniej, Kings (17-27) na 11. Prowadzą - jednocześnie w całej lidze - Phoenix Suns z bilansem 31-9.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Miami Heat 91:115

Chicago Bulls - Brooklyn Nets 112:138

Indiana Pacers - Boston Celtics 100:119

New York Knicks - Dallas Mavericks 108:85

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 98:109

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers 125:116

San Antonio Spurs - Houston Rockets 124:128

Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 91:111

Washington Wizards - Orlando Magic 112:106



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Brooklyn Nets 26 14 .650

2. Philadelphia 76ers 23 17 .575

3. Toronto Raptors 20 18 .526

4. Boston Celtics 21 21 .500

. New York Knicks 21 21 .500



Central Division



1. Chicago Bulls 27 12 .692

2. Milwaukee Bucks 26 17 .605

3. Cleveland Cavaliers 24 18 .571

4. Indiana Pacers 15 27 .357

5. Detroit Pistons 9 31 .225



Southeast Division



1. Miami Heat 26 15 .634

2. Charlotte Hornets 23 19 .548

3. Washington Wizards 22 20 .524

4. Atlanta Hawks 17 23 .425

5. Orlando Magic 7 35 .167



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 31 9 .775

2. Golden State Warriors 30 10 .750

3. Los Angeles Clippers 21 21 .500

. Los Angeles Lakers 21 21 .500

5. Sacramento Kings 17 27 .386



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 29 14 .674

2. Dallas Mavericks 22 19 .537

3. San Antonio Spurs 15 26 .366

. New Orleans Pelicans 15 26 .366

5. Houston Rockets 12 31 .279



Northwest Division



1. Utah Jazz 28 14 .667

2. Denver Nuggets 20 19 .513

3. Minnesota Timberwolves 20 21 .488

4. Portland Trail Blazers 16 24 .400

5. Oklahoma City Thunder 13 27 .325