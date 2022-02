Grający w mocno okrojonym składzie goście - osłabieni brakiem kontuzjowanych Kevina Duranta, Jamesa Hardena, LaMarcusa Aldridge'a i Joe Harrisa - już do przerwy tracili ponad 20 punktów.

Najlepiej w ich szeregach zaprezentował się rezerwowy pierwszoroczniak Cam Thomas - 30 pkt, a gracze pierwszej piątki uzbierali ich w sumie... 28, z czego 15 Kyrie Irving.

Przechodzimy trudny okres, jesteśmy w mocno okrojonym składzie, gramy słabo. Mówię chłopakom, że musimy przez to przejść wspólnie. Najgorzej byłoby, gdyby nas te kłopoty poróżniły - zaznaczył szkoleniowiec nowojorczyków Steve Nash.

Wśród gospodarzy wyróżnili się wracający po urazie Donovan Mitchell - 27 punktów i Chorwat Bojan Bogdanovic - 19 pkt i 11 zbiórek. Ekipa z Salt Lake City z bilansem 32-21 jest na czwartej pozycji na Zachodzie. Nets (29-23), którzy mają najdłuższą obecnie serię porażek, plasują się na szóstym miejscu na Wschodzie.

W tej konferencji brylują koszykarze Chicago Bulls (33-19), którzy w piątek pokonali na wyjeździe Indiana Pacers 122:115.

Perfekcyjne spotkanie rozegrał środkowy gości Nikola Vucevic - w ciągu 37 minut uzyskał 36 punktów, 17 zbiórek, cztery asysty i trzy bloki. Mierzący 213 cm urodzony w Szwajcarii reprezentant Czarnogóry zdominował walkę pod koszami, gdzie miał wyraźną przewagę wzrostu nad osłabionymi kadrowo rywalami.

Ludzie mogą myśleć, że przewaga wzrostu wszystko załatwia. Ale muszę przyznać, że przeciw sporo niższym rywalom wcale nie grało się łatwo, bo nie jestem do tego przyzwyczajony. Jak widać jednak, taka taktyka się opłacała - zaznaczył Vucevic.

31 "oczek" dla Bulls zdobył ich lider DeMar DeRozan. Gospodarzom - 13. lokata na Wschodzie z bilansem 13-35 - nie pomogły rekordowe w sezonie 42 punkty Carisa LeVerta, który miał też osiem asyst i pięć zbiórek.

Zwycięstwo numer 30 w tym sezonie odniósł zespół Dallas Mavericks. W wygraną z Philadelphia 76ers 107:98 największy wkład miał Luka Doncic - 33 pkt, 15 asyst i 13 zbiórek. W pierwszej kwarcie po interwencji Słoweńca mecz przerwano na 40 minut, gdyż konieczna była wymiana... krzywej obręczy.

Z dorobkiem 27 pkt liderem gości był Kameruńczyk Joel Embiid.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 101:102

Detroit Pistons - Boston Celtics 93:102

Indiana Pacers - Chicago Bulls 115:122

Toronto Raptors - Atlanta Hawks 125:114

San Antonio Spurs - Houston Rockets 131:106

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 105:113

Utah Jazz - Brooklyn Nets 125:102

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 93:96

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 107:98



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 31 21 .596

2. Brooklyn Nets 29 23 .558

3. Toronto Raptors 28 23 .549

4. Boston Celtics 29 25 .537

5. New York Knicks 24 28 .462



Central Division

1. Chicago Bulls 33 19 .635

2. Cleveland Cavaliers 32 21 .604

2. Milwaukee Bucks 32 21 .604

4. Indiana Pacers 19 35 .352

5. Detroit Pistons 12 40 .231



Southeast Division

1. Miami Heat 33 20 .623

2. Charlotte Hornets 28 25 .528

3. Atlanta Hawks 25 27 .481

4. Washington Wizards 24 27 .471

5. Orlando Magic 12 41 .226



Western Conference



Pacific Division

1. Phoenix Suns 41 10 .804

2. Golden State Warriors 40 13 .755

3. Los Angeles Clippers 27 27 .500

4. Los Angeles Lakers 25 28 .472

5. Sacramento Kings 19 35 .352



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 36 18 .667

2. Dallas Mavericks 30 23 .566

3. New Orleans Pelicans 20 32 .385

4. San Antonio Spurs 20 34 .370

5. Houston Rockets 15 37 .288



Northwest Division

1. Utah Jazz 32 21 .604

2. Denver Nuggets 28 24 .538

3. Minnesota Timberwolves 27 25 .519

4. Portland Trail Blazers 21 32 .396

5. Oklahoma City Thunder 17 34 .333