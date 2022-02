Curry trzy razy sięgał z Warriors po mistrzostwo (2015, 2017, 2018), a dwa razy uznawany był najbardziej wartościowym zawodnikiem (2015, 2016). Powszechnie uważa się, że on i "Wojownicy" zrewolucjonizowali NBA wygrywając przede wszystkim dzięki rzutom za trzy punkty.

W styczniu Curry trafił jednak tylko 36,9 proc. rzutów z gry i zaledwie 31,3 proc. za trzy. Dla porównania za cały ubiegły sezon odsetki te wyniosły, odpowiednio, 48,2 i 42,1.

Pierwszy miesiąc 2022 roku zakończył jednak doskonale. Zdobył 40 punktów, z czego 21 w ostatniej kwarcie, i poprowadził zespół do wygranej w Teksasie. Trafił 13 z 23 rzutów z gry oraz 7 z 14 za trzy.

Nie ma za bardzo czego komentować, bo po zejściu z parkietu zawsze jestem pierwszą osobą, która krytycznie patrzy na moją grę. Doskonale zdaję sobie sprawę, kiedy moja postawa była poniżej oczekiwań i staram się uporać z frustracją, gdy to się zdarza przez dłuższy czas - powiedział Curry.

Takiego Stepha oglądaliśmy już milion razy. Taki mecz musiał w końcu nadejść. Nie jestem zdziwiony, ale to zawsze przyjemność oglądać go w takiej dyspozycji - dodał trener Warriors Steve Kerr.

W tabeli Konferencji Zachodniej Warriors, z bilansem 38 zwycięstw i 13 porażek, zajmują drugie miejsce. Prowadzi ekipa Phoenix Suns (40-9), która minionej nocy odpoczywała.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Toronto Raptors 100:106

Boston Celtics - Miami Heat 122:92

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 93:90

Houston Rockets - Golden State Warriora 108:122

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers 122:116

New York Knicks - Sacramento Kings 116:96

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 98:81

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 122:119 (po dogr.)



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 31 19 .620

2. Brooklyn Nets 29 20 .592

3. Toronto Raptors 25 23 .521

4. Boston Celtics 27 25 .519

5. New York Knicks 24 27 .471



Central Division



1. Chicago Bulls 31 18 .633

2. Cleveland Cavaliers 31 20 .608

3. Milwaukee Bucks 31 21 .596

4. Indiana Pacers 19 33 .365

5. Detroit Pistons 12 37 .245



Southeast Division



1. Miami Heat 32 19 .627

2. Charlotte Hornets 28 23 .549

3. Atlanta Hawks 24 26 .480

4. Washington Wizards 23 26 .469

5. Orlando Magic 11 40 .216



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 40 9 .816

2. Golden State Warriors 38 13 .745

3. Los Angeles Clippers 26 27 .491

4. Los Angeles Lakers 24 27 .471

5. Sacramento Kings 18 34 .346



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 35 18 .660

2. Dallas Mavericks 29 22 .569

3. San Antonio Spurs 19 32 .373

4. New Orleans Pelicans 18 32 .360

5. Houston Rockets 14 36 .280



Northwest Division



1. Utah Jazz 30 21 .588

2. Denver Nuggets 28 21 .571

3. Minnesota Timberwolves 25 25 .500

4. Portland Trail Blazers 21 30 .412

5. Oklahoma City Thunder 15 34 .306