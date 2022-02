Suns szybko przejęli kontrolę nad meczem i w trzeciej kwarcie prowadzili już różnicą 27 punktów. Ambitnie grający gospodarze jednak nie odpuścili. Znacząco zmniejszyli stratę, ale na odwrócenie losów spotkania zabrakło im czasu. Booker trafił 14 z 23 rzutów z gry, w tym 5 z 10 za trzy punkty. 25-latek miał także pięć asyst i cztery zbiórki.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje DeMar DeRozan, który także zdobył 38 punktów.

Suns z bilansem 43 zwycięstw i 10 porażek prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej. Drugie miejsce zajmuje ekipa Golden State Warriors (41-13). "Wojownicy" w poniedziałek pokonali na wyjeździe zespół Oklahoma City Thunder 110:98.

Bulls (33-21) natomiast spadli na trzecie miejsce na Wschodzie. Prowadzą Miami Heat (35-20), którzy gładko wygrali w Waszyngtonie z miejscowymi Wizards 121:100. Na drugiej pozycji jest Milwaukee Bucks (34-21). Obrońcy tytułu tej nocy odpoczywali.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Toronto Raptors 101:116

Washington Wizards - Miami Heat 100:121

Chicago Bulls - Phoenix Suns 124:127

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors 98:110

Utah Jazz - New York Knicks 113:104



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 32 21 .604

2. Toronto Raptors 29 23 .558

3. Brooklyn Nets 29 24 .547

4. Boston Celtics 30 25 .545

5. New York Knicks 24 30 .444



Central Division



1. Milwaukee Bucks 34 21 .618

2. Chicago Bulls 33 21 .611

3. Cleveland Cavaliers 33 21 .611

4. Indiana Pacers 19 36 .345

5. Detroit Pistons 12 41 .226



Southeast Division



1. Miami Heat 35 20 .636

2. Charlotte Hornets 28 27 .509

3. Atlanta Hawks 25 28 .472

4. Washington Wizards 24 29 .453

5. Orlando Magic 12 43 .218



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 43 10 .811

2. Golden State Warriors 41 13 .759

3. Los Angeles Clippers 27 28 .491

4. Los Angeles Lakers 26 28 .481

5. Sacramento Kings 20 35 .364



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 37 18 .673

2. Dallas Mavericks 31 23 .574

3. New Orleans Pelicans 21 32 .396

4. San Antonio Spurs 20 34 .370

5. Houston Rockets 15 38 .283



Northwest Division



1. Utah Jazz 33 21 .611

2. Denver Nuggets 29 24 .547

3. Minnesota Timberwolves 28 25 .528

4. Portland Trail Blazers 21 33 .389

5. Oklahoma City Thunder 17 36 .321