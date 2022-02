Suns wrócili na zwycięską ścieżkę, po porażce w czwartek w Atlancie, która przerwała ich serię 11 wygranych. W Waszyngtonie nie dali rywalom żadnych szans. W trzeciej kwarcie prowadzili już różnicą 36 punktów i w ostatniej części gry mogli pozwolić sobie na zwolnienie tempa. DeAndre Ayton i Chris Paul zdobyli dla "Słońc" 20 i 14 punktów. Pierwszy z nich zanotował ponadto 16 zbiórek, a drugi - dziewięć asyst.

Zespół z Phoenix, finalista z poprzedniego sezonu, ma najlepszy bilans w całej lidze - 42 zwycięstwa i 10 porażek. W poniedziałek "Słońca" staną przed trudniejszym egzaminem: zmierzą się także na wyjeździe z liderami Konferencji Wschodniej - Chicago Bulls (33-19).

W Los Angeles kibice znów zobaczyli w akcji LeBrona Jamesa. Czterokrotny laureat nagrody dla najbardziej wartościowego zawodnika sezonu pauzował w pięciu meczach ekipy Lakers z powodu kontuzji kolana. W sobotę powrócił w bardzo dobrym stylu, notując triple-double: 29 punktów, 13 zbiórek i 10 asyst. Był pierwszoplanową postacią zwłaszcza w dogrywce, w której "Jeziorowcy" prowadzili od początku do końca. Aby do niej doprowadzić, musieli jednak odrobić 21-punktową stratę.

W tabeli Konferencji Zachodniej 17-krotni mistrzowie ligi zajmują dopiero dziewiąte miejsce (26-28). Pod nieobecność Jamesa udało im się wygrać tylko raz.

Obrońcy tytułu, Milwaukee Bucks, rozgromili na wyjeździe Portland Trail Blazers 137:108. Bobby Portis zdobył najwięcej punktów w tym sezonie - 30 i pobił rekord życiowy, trafiając sześć razy za trzy. Grek Giannis Antetokounmpo dodał 29 punktów dla "Kozłów", które nadal zajmują na Wschodzie trzecią lokatę (33-21).

Wyniki sobotnich meczów koszykarskiej ligi NBA:



Orlando Magic - Memphis Grizzlies 115:135

Charlotte Hornets - Miami Heat 86:104

Washington Wizards - Phoenix Suns 80:95

Los Angeles Lakers - New York Knicks 122:115 (po dogr.)

Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 108:137

Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder 113:103



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 31 21 .596

2. Brooklyn Nets 29 23 .558

3. Toronto Raptors 28 23 .549

4. Boston Celtics 29 25 .537

5. New York Knicks 24 29 .453



Central Division



1. Chicago Bulls 33 19 .635

2. Milwaukee Bucks 33 21 .611

3. Cleveland Cavaliers 32 21 .604

4. Indiana Pacers 19 35 .352

5. Detroit Pistons 12 40 .231



Southeast Division



1. Miami Heat 34 20 .630

2. Charlotte Hornets 28 26 .519

3. Atlanta Hawks 25 27 .481

4. Washington Wizards 24 28 .462

5. Orlando Magic 12 42 .222



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 42 10 .808

2. Golden State Warriors 40 13 .755

3. Los Angeles Clippers 27 27 .500

4. Los Angeles Lakers 26 28 .481

5. Sacramento Kings 20 35 .364



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 37 18 .673

2. Dallas Mavericks 30 23 .566

3. New Orleans Pelicans 20 32 .385

4. San Antonio Spurs 20 34 .370

5. Houston Rockets 15 37 .288



Northwest Division



1. Utah Jazz 32 21 .604

2. Denver Nuggets 28 24 .538

3. Minnesota Timberwolves 27 25 .519

4. Portland Trail Blazers 21 33 .389

5. Oklahoma City Thunder 17 35 .327