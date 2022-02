Embiid już po raz siódmy w tym sezonie osiągnął granicę 40 punktów. W niedzielę największe wsparcie miał w osobie Tobiaasa Harrisa, który zdobył 23 pkt.

Na parkiecie w Chicago najskuteczniejszy był jednak zawodnik gospodarzy DeMar DeRozan, który zdobył aż 45 pkt. To okazało się jednak zbyt mało, by Bulls odnieśli 34. zwycięstwo w sezonie. Z kolei Sixers zanotowali sukces po dwóch kolejnych porażkach.

Broniący mistrzowskiego tytułu Milwaukee Bucks wygrali na wyjeździe z Los Angeles Clippers 137:113. Aż trzech zawodników Bucks zanotowało double-double - Giannis Antetokounmpo miał 28 punktów i 10 zbiórek, Jrue Holiday 27 punktów i 13 asyst, a Bobby Portis 24 punktów i 11 zbiórek. W zespole gospodarzy najskuteczniejszy w swoim debiucie w Clippers był Norman Powell, który zdobył 28 pkt.

Ósmą kolejną porażkę ponieśli Brooklyn Nets, wysoko przegrywając w Denver z miejscowymi Nuggets 104:124. Z kolei gospodarze zakończyli serię trzech porażek, a największa w tym zasługa Serba Nikoli Jokica, który zanotował triple-double - 27 punktów, 12 zbiórek i 10 asyst.

Wyniki niedzielnych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Chicago Bulls - Philadelphia 76ers 108:119

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 98:85

Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 103:94

Denver Nuggets - Brooklyn Nets 124:104

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 107:120

Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks 113:137

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 118:105

Orlando Magic - Boston Celtics 83:116



tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division



Z P Proc.

1. Philadelphia 76ers 32 21 .604

2. Toronto Raptors 28 23 .549

3. Brooklyn Nets 29 24 .547

4. Boston Celtics 30 25 .545

5. New York Knicks 24 29 .453



Central Division



1. Chicago Bulls 33 20 .623

2. Milwaukee Bucks 34 21 .618

3. Cleveland Cavaliers 33 21 .611

4. Indiana Pacers 19 36 .345

5. Detroit Pistons 12 41 .226



Southeast Division



1. Miami Heat 34 20 .630

2. Charlotte Hornets 28 26 .519

3. Atlanta Hawks 25 28 .472

4. Washington Wizards 24 28 .462

5. Orlando Magic 12 43 .218



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 42 10 .808

2. Golden State Warriors 40 13 .755

3. Los Angeles Clippers 27 28 .491

4. Los Angeles Lakers 26 28 .481

5. Sacramento Kings 20 35 .364



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 37 18 .673

2. Dallas Mavericks 31 23 .574

3. New Orleans Pelicans 21 32 .396

4. San Antonio Spurs 20 34 .370

5. Houston Rockets 15 38 .283



Northwest Division



1. Utah Jazz 32 21 .604

2. Denver Nuggets 29 24 .547

3. Minnesota Timberwolves 28 25 .528

4. Portland Trail Blazers 21 33 .389

5. Oklahoma City Thunder 17 35 .327