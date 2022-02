Curry jest jednym z zawodników, którzy trafili do Nets w zamian za Jamesa Hardena. Mecz z Kings był jego debiutem w nowych barwach. Trafił 10 z 18 rzutów z gry, a także miał siedem zbiórek i pięć asyst. Debiut zaliczył także środkowy Andre Drummond, który dołożył 11 pkt i dziewięć zbiórek.

Przekaz trenera był jasny - grajcie swoje, a reszta sama przyjdzie. Na wszystkie detale, schematy w obronie i ataku będzie czas później. Tym razem plan był prosty - grać twardo i walczyć o zwycięstwo - powiedział Drummond.

W Nets wciąż kontuzję leczy Kevin Durant, natomiast w meczach w Nowym Jorku grać nie może niezaszczepiony Kyrie Irving.

Nets z bilansem 30 zwycięstw i 27 porażek w tabeli Konferencji Wschodniej zajmują ósme miejsce.

Minionej nocy porażek doznały dwie czołowe drużyny - broniący tytułu Milwaukee Bucks oraz Golden State Warriors.

Bucks - bez kontuzjowanego greckiego skrzydłowego Giannisa Antetokounmpo, który ma opuchniętą lewą kostkę - ulegli we własnej hali Portland Trail Blazers 107:122. Anfernee Simons zdobył dla gości 31 punktów, Josh Hart uzyskał 27, a Bośniak Jusuf Nurkic 23 i miał 16 zbiórek.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Jrue Holiday - 23 pkt i sześć asyst. Blisko tzw. triple-double był natomiast Khris Middleton - 16 pkt, 11 zbiórek i dziewięć asyst. Trafił jednak tylko trzy z 15 rzutów z gry.

Warriors natomiast na wyjeździe przegrali z Los Angeles Clippers 104:119. "Wojownikom" na nic zdała się świetna gra Stephena Curry'ego, który zdobył 33 pkt. Gospodarze zaprezentowali bardzo zespołową grę. Wszyscy zawodnicy pierwszej piątki Clippers zdobyli więcej niż 10 pkt, a najwięcej - 25 - uzyskał Terance Mann.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Washington Wizards - Detroit Pistons 103:94

Brooklyn Nets - Sacramento Kings 109:85

New York Knicks - Oklahoma City Thunder 123:127 (po dogr.)

Chicago Bulls - San Antonio Spurs 120:109

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 107:122

New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 120:90

Denver Nuggets - Orlando Magic 121:111

Utah Jazz - Houston Rockets 135:101

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 119:104



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

1. Philadelphia 76ers 34 22 .607

2. Boston Celtics 33 25 .569

3. Toronto Raptors 31 25 .554

4. Brooklyn Nets 30 27 .526

5. New York Knicks 25 33 .431



Central Division

1. Chicago Bulls 37 21 .638

2. Cleveland Cavaliers 35 22 .614

3. Milwaukee Bucks 35 23 .603

4. Indiana Pacers 19 39 .328

5. Detroit Pistons 12 45 .211



Southeast Division

1. Miami Heat 37 20 .649

2. Charlotte Hornets 29 29 .500

3. Atlanta Hawks 26 30 .464

3. Washington Wizards 26 30 .464

5. Orlando Magic 13 46 .220



Western Conference



Pacific Division

1. Phoenix Suns 46 10 .821

2. Golden State Warriors 42 16 .724

3. Los Angeles Clippers 29 30 .492

4. Los Angeles Lakers 26 31 .456

5. Sacramento Kings 22 37 .373



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 40 18 .690

2. Dallas Mavericks 33 24 .579

3. New Orleans Pelicans 23 34 .404

4. San Antonio Spurs 22 36 .379

5. Houston Rockets 15 41 .268



Northwest Division

1. Utah Jazz 36 21 .632

2. Denver Nuggets 32 25 .561

3. Minnesota Timberwolves 30 27 .526

4. Portland Trail Blazers 24 34 .414

5. Oklahoma City Thunder 18 39 .316