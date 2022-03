Suns wygrali szósty mecz z rzędu i dziesiąty z minionych dwunastu. Tym razem ich liderem był Deandre Ayton. 23-letni środkowy ustanowił rekord kariery zdobywając 35 punktów, miał także 14 zbiórek.

Solidne wsparcie zapewnił mu Devin Booker. Uzyskał 28 pkt, z czego 22 w drugiej połowie. Do przerwy Suns przegrywali 51:64. 25-latek minionej nocy przekroczył barierę 11 tysięcy punktów w karierze. W młodszym wieku dokonały tego tylko trzy absolutne gwiazdy - LeBron James, Kevin Durant i Kobe Bryant.

Wśród pokonanych najlepszy był Anthony Edwards - 19 pkt. Karl-Anthony Towns miał 15 punktów i 11 zbiórek.

Suns prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej z bilansem 59 zwycięstw i 14 porażek. Do zapewnienia sobie pierwszej lokaty potrzebują jednej wygranej, albo jednej porażki zajmujących drugie miejsce koszykarzy Memphis Grizzlies (50-23), którzy pokonali we własnej hali Brooklyn Nets 132:120.

Gościom na nic zdała się świetna gra Kyrie'ego Irvinga i Kevina Duranta. Pierwszy zanotował 43 pkt i osiem asyst, a drugi 35 pkt, 11 zbiórek, osiem asyst oraz po dwa bloki i przechwyty.

Grizzlies zaprezentowali bardziej zespołową grę. W obliczu absencji ich lidera Ja Moranta aż siedmiu zawodników gospodarzy zdobyło co najmniej 10 pkt. Najwięcej - 23 - uzyskali Desmond Bane i rezerwowy De’Anthony Melton.

W Konferencji Wschodniej prowadzi Miami Heat (47-26). Zespół z Florydy minionej nocy przegrał we własnej hali z Golden State Warriors 104:118. Wśród "Wojowników" prym wiódł Jordan Poole - 30 pkt i dziewięć asyst.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Boston Celtics - Utah Jazz 125:97

Charlotte Hornets - New York Knicks 106:121

Dallas Mavericks - Houston Rockets 110:91

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 122:101

Indiana Pacers - Sacramento Kings 109:110

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 121:126

Memphis Grizzlies - Brooklyn Nets 132:120

Miami Heat - Golden State Warriors 104:118

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 116:125

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 118:102

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 96:133



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 45 27 .625

2. Boston Celtics 46 28 .622

3. Toronto Raptors 40 32 .556

4. Brooklyn Nets 38 35 .521

5. New York Knicks 31 42 .425



Central Division



1. Milwaukee Bucks 45 27 .625

2. Chicago Bulls 42 30 .583

3. Cleveland Cavaliers 41 31 .569

4. Indiana Pacers 25 48 .342

5. Detroit Pistons 20 53 .274



Southeast Division



1.y-Miami Heat 47 26 .644

2. Charlotte Hornets 37 36 .507

3. Atlanta Hawks 36 37 .493

4. Washington Wizards 30 41 .423

5. Orlando Magic 20 54 .270



Western Conference



Pacific Division



1.y-Phoenix Suns 59 14 .808

2. Golden State Warriors 48 25 .658

3. Los Angeles Clippers 36 38 .486

4. Los Angeles Lakers 31 42 .425

5. Sacramento Kings 26 48 .351



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 50 23 .685

2. Dallas Mavericks 45 28 .616

3. New Orleans Pelicans 30 42 .417

4. San Antonio Spurs 29 44 .397

5. Houston Rockets 18 55 .247



Northwest Division



1. Utah Jazz 45 28 .616

2. Denver Nuggets 43 30 .589

3. Minnesota Timberwolves 42 32 .568

4. Portland Trail Blazers 27 45 .375

5. Oklahoma City Thunder 21 52 .288



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji