Spotkanie było bardzo zacięte, a koszykarze trzykrotnego mistrza Euroligi (1997, 2012 i 2013) musieli rzucić na szalę wszystkie swoje umiejętności. O sukcesie zadecydowała czwarta kwarta (28:18). Liderami zespołu z Pireusu byli Amerykanin Thomas Walkup - 17 pkt i doświadczony Grek Kostas Sloukas - 15 pkt, 5 zbiórek i 5 asyst. Najwięcej punktów dla AS Monaco uzyskał Amerykanin z przeszłością w NBA Mike James - 24.

Tak jak Olympiakos pięciu meczów, by znaleźć się w najlepszej czwórce sezonu, potrzebowała FC Barcelona, lider po pierwszym etapie. Katalończycy pokonali 3-2 zawodników Bayernu Monachium. Jako pierwszy udział w turnieju Final Four który odbędzie się w Belgradzie (19-21 maja) wywalczył Real Madryt, który był lepszy od Maccabi Tel Awiw 3-0. Następnie uczynił to obrońca tytułu Anadolu Efesie Stambuł, wygrywając z AX Armani Mediolan 3-1. Olympiakos w półfinale zmierzy się z Anadolu, a FC Barcelona z Realem.