W porównaniu do meczów eliminacyjnych z listopada brakuje Amerykanki z polskim obywatelstwem Marissy Kastanek, Zuzanny Sklepowicz oraz Klaudii Gertchen i Klaudii Sosnowskiej. Te dwie ostatnie z reprezentacją 3x3 przygotowują się do eliminacji ME oraz czerwcowych finałów mistrzostw świata w tej odmianie koszykówki.

Są doświadczone - kapitan Weronika Gajda czy Agnieszka Skobel, a także młode koszykarki, m.in. 22-letnie Emilia Kośla i Anna Wińkowska czy o rok młodsza Julia Piestrzyńska, które słowacki szkoleniowiec chce sprawdzić, by następnie wprowadzać do drużyny narodowej w meczach o punkty. Jest również utalentowana 19-letnia środkowa Kamila Borkowska, ale ona w zespole Marosa Kovacika gra już od roku.

Pierwsze zgrupowanie rozpocznie się w Krakowie pod koniec maja (27 maja - 2 czerwca). Kolejnym etapem przygotowań będą treningi we Wrocławiu (5-12 czerwca). Zamiast Uniwersjady w Chinach (odwołana z powodu pandemii) Polki zagrają w meczach towarzyskich w Grecji pod koniec czerwca (13-17), m.in. z mistrzyniami Europy Serbkami, rozpoczynającymi przygotowania do wrześniowych MŚ w Australii. Potem biało-czerwone czekają ponowne treningi w kraju, a ich zwieńczeniem mają być sparingi w Trutnowie z Czechami (23-25 czerwca).

Sztab trenerski tworzą oprócz Kovacika jego rodak Martin Pospisil i trener BC Polkowice Karol Kowalewski. Kovacik, który w minionym sezonie zdołał utrzymać GTK Gliwice w ekstraklasie koszykarzy, będzie łączył prowadzenie biało-czerwonych z pracą w klubie. GTK poinformował w niedzielę, że słowacki szkoleniowiec pozostanie w Gliwicach w sezonie 2022/23.

Skład reprezentacji koszykarek na letnie zgrupowania i sparingi:

Rozgrywające: Kamila Podgórna (VBW Arka Gdynia), Julia Drop (1KS Ślęza Wrocław), Weronika Gajda (BC Polkowice), Julia Niemojewska (GTK Gdynia), Agnieszka Skobel (Rutronik Starks Keltern, Niemcy), Katarzyna Trzeciak (Herner TC, Niemcy).

Skrzydłowe: Liliana Banaszak (Enea AZS Politechnika Poznań), Anna Jakubiuk (1KS Ślęza Wrocław), Emilia Kośla (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin), Anna Makurat (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.), Julia Piestrzyńska (GTK Gdynia), Amalia Rembiszewska (Use Scotti Rosa Empoli, Włochy).

Środkowe: Kamila Borkowska (VBW Arka Gdynia), Martyna Leszczyńska (SKK Polonia Warszawa), Aleksandra Parzeńska (GTK Gdynia), Weronika Telenga (BC Polkowice), Anna Wińkowska (GTK Gdynia).