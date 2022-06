Basketball Champions League to najwyższy poziom rywalizacji na arenie międzynarodowej organizowanej przez FIBA Europe. Do uczestnictwa w nadchodzącym sezonie aplikowało ponad 70 klubów. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymało w czwartek 52 z nich, reprezentujących 29 federacji, wśród nich Legia.

Reklama

Cztery najlepsze drużyny zagrają w Final Four

Na liście tej jest 18 mistrzów krajów. W gronie uczestników rozgrywek znalazły się zespoły z wieloma sukcesami i ogromnymi tradycjami, m.in. AEK Ateny, Peristeri Ateny, PAOK Saloniki (Grecja), Galatasaray Nef Stambuł, Pinar Karsyiaka (Turcja), JDA Bourgogne, Limoges CSP (Francja), Lenovo Tenerife, UCAM Murcia (Hiszpania), MHP Riesen Ludwigsburg, Telekom Baskets Bonn (Niemcy) czy Rytas Wilno (Litwa).

Miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów to ogromne wyróżnienie dla Legii Warszawa i dla całej polskiej federacji koszykówki. Jest to także duże przedsięwzięcie i wyzwanie dla naszego klubu. Postaramy się dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się w tych prestiżowych rozgrywkach – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Legii Warszawa Jarosław Jankowski, cytowany w komunikacie klubu.

Reklama

W siódmej edycji Ligi Mistrzów 32 drużyny zostaną podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej z nich do kolejnego etapu (TOP 16) awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy. Drużyny z drugiego i trzeciego miejsca każdej z ośmiu grup zagrają o awans do kolejnego etapu w ramach rywalizacji play in (do dwóch zwycięstw). W TOP 16 szesnaście ekip zostanie podzielonych na cztery czterozespołowe grupy – po dwie najlepsze awansują do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw). Triumfator zostanie wyłoniony podczas turnieju Final Four z udziałem czterech najlepszych drużyn rozgrywek.

Obecność w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA to wielki prestiż. Sukces w postaci ćwierćfinału FIBA Europe Cup i tytułu wicemistrza Polski został doceniony na arenie międzynarodowej. Znaleźliśmy się w gronie bardzo silnych, utytułowanych klubów z czołowych lig w Europie, jesteśmy dumni, że będziemy reprezentować Polskę w tych rozgrywkach. Niezależnie od tego z kim zagramy w fazie grupowej, czeka nas duże wyzwanie, ale na pewno w każdym meczu będziemy walczyć o zwycięstwo – zaznaczył trener "Zielonych Kanonierów" Wojciech Kamiński.

Reklama

Legioniści będą grać na Torwarze

Losowanie fazy grupowej oraz kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA zaplanowano na czwartek 7 lipca w szwajcarskim Mies. Pierwsza kolejka fazy grupowej odbędzie się w dniach 3-5 października, a ostatnią serię gier pierwszego etapu rozgrywek zaplanowano na 19-21 grudnia. Swoich rywali legioniści będą podejmować w hali COS Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6, największej obecnie hali widowiskowo-sportowej w Warszawie, mogącej pomieścić 4800 widzów.

Dla stołecznej Legii, wicemistrza Polski, będzie to drugi występ w tych rozgrywkach – w sezonie 2019/20 "Zieloni Kanonierzy" zagrali w kwalifikacjach do fazy grupowej, gdzie najpierw pokonali mistrza Kosowa Sigal Prisztina, a w drugiej rundzie musieli uznać wyższość rosyjskiego BC Niżny Nowogród, późniejszego uczestnika fazy Top 16.