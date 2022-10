"To będzie pierwsza okazja do zobaczenia koszykarskiej reprezentacji Polski po świetnym EuroBaskecie (w którym Polska zajęła 4 miejsce). Mecz ze Szwajcarią w ramach prekwalifikacji do mistrzostw Europy 2025 zostanie rozegrany 10 listopada o godz. 19.45 w Hali Globus w Lublinie" - przekazał na swojej stronie Polski Związek Koszykówki.

Reklama

Jak przypomniano, biało-czerwoni mają już zapewniony udział w EuroBaskecie 2025 - Polska będzie organizatorem jednej z grup.

"Spotkania prekwalifikacji to jednak idealna okazja do sprawdzenia się z innymi zespołami w meczach o punkty i przetestowania poszczególnych zawodników" - dodano.

W pierwszym meczu Polacy ulegli u siebie Chorwatom 69:72, a w drugim pokonali na wyjeździe Austrię 91:55. Oba odbyły się w sierpniu.