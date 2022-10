Balon wzniósł się na wysokość 30 km nad ziemię i przebywał w stratosferze około czterech godzin. Udanej próby, przy wsparciu firmy B2Space specjalizującej się w testach w przestrzeni kosmicznej, dokonano z hiszpańskiego miasta Burgos.

Zabraliśmy w przestrzeń koszulkę z autografem Manu Ginobiliego, po to, by uhonorować jego dokonania nie tylko dla koszykówki w Ameryce Płd., ale sportu w ogóle. Po wprowadzeniu jego nazwiska do Galerii Sław jego dokonania nabrały nowego wymiaru, więc pomyśleliśmy, że taki nietypowy sposób podkreślenia dorobku Manu będzie idealny - powiedział Emilio Garcia Duarte, jeden z wiceprezydentów, szef marketingu NBA Latin America.

Ginobili to jeden z członków „magicznego" tercetu Spurs, obok Tima Duncana i Tony'ego Parkera, który pod wodzą trenera Gregga Popovicha zdobył tytuł mistrzów NBA w latach 2003, 2005, 2007 i 2014. Ci trzej koszykarze wygrali łącznie 575 meczów w sezonie zasadniczym. Argentyńczyk, wybrany w drafcie w 1999 r. przez Spurs, w NBA rozegrał 1057 meczów, w których średnio zdobył 13,3 pkt oraz miał 3,8 asyst.

Z reprezentacją Argentyny wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku.