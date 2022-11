Global LA to partnerstwo publiczno-prywatne założone przez burmistrza Los Angeles Erica Garcettiego. Jej misją jest przyciągnięcie inwestycji do miasta, a The Walt Disney Company jest członkiem założycielem.

Nie mogę się doczekać współpracy z Global LA, biurem burmistrza i jedyną w swoim rodzaju działalnością biznesową. Chciałbym przyciągnąć międzynarodowe firmy do Los Angeles oraz zapewnić miejsca pracy i wzrost gospodarczy naszym zaniedbanym dzielnicom - powiedział „Magic”.

Johnson był zawodnikiem koszykarskiej reprezentacji USA, która zdobyła złoty medal olimpijski w Barcelonie w 1992 roku – słynnego zespołu „Dream Team”.

Rok wcześniej wycofał się ze sportu po zdiagnozowaniu wirusa HIV, ale wrócił na boisko, a później także do ligi NBA. Johnson jest pięciokrotnym mistrzem NBA i trzykrotnie został uznany za najbardziej wartościowego gracza ligi (MVP). Wszystkie tytuły i mistrzostwa zdobył w barwach Los Angeles Lakers.

Po przejściu na sportową emeryturę zajął się biznesem. Jest m.in. właścicielem sieci kin, sklepów, posiada pakiet mniejszościowy drużyny bejsbolowej Los Angeles Dodgers.

Jako nasz ambasador pomoże potencjalnym inwestorom wyjaśnić, dlaczego Los Angeles jest najlepszym miastem na świecie dla innowacyjnych i ambitnych planów biznesowych - zauważyła Debbie Adler, dyrektor wykonawczy Global LA.