Bez Popovicha drużyna z Teksasu zagra w niedzielę wieczorem z Phoenix Suns, liderem Konferencji Zachodniej. W piątek, także pod jego nieobecność, przegrała z New Orleans Pelicans 99:117. W tym meczu zabrakło z powodu urazu Sochana, który opuścił drugie kolejne spotkanie, po tym jak doznał kontuzji w meczu z LA Lakers przed tygodniem.

73-letni Popovich jest głównym trenerem Spurs od 1996 roku, co czyni go szkoleniowcem z najdłuższym stażem w głównych ligach zawodowych USA. Zdobył pięć tytułów mistrzowskich w NBA, a trzy razy uznano go najlepszym trenerem sezonu. Jest rekordzistą NBA w liczbie zwycięstw w sezonie regularnym - 1350. Szkoleniowiec ma wrócić na czwartkowy mecz z Houston Rockets.

To jego druga absencja w tym sezonie. 21 listopada tuż przed rozgrzewką przed wyjazdowym spotkaniem z Los Angeles Lakers poczuł się nagle źle i musiał pozostać w szatni. Został natychmiast przebadany przez lekarzy, którzy nie stwierdzili niczego niepokojącego i pozwolili mu oglądać spotkanie, ale z trybun. „Ostrogi” poprowadził wówczas asystent Brett Brown, który również obecnie przejął drużynę.