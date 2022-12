Koszykarze Legii Warszawa przegrali w hali Torwar z Galatasaray NEF Stambuł 76:90 (12:20, 31:18, 16:29, 17:23) w ostatniej, 6. kolejce grupy C Ligi Mistrzów FIBA. Była to piąta porażka wicemistrzów Polski, którzy nie awansowali do drugiego etapu rozgrywek.

Legia Warszawa - Galatasaray NEF Stambuł 76:90 (12:20, 31:18, 16:29, 17:23)

Legia: Ray McCallum 20, Travis Leslie 16, Geoffrey Groselle 12, Łukasz Koszarek 9, Grzegorz Kamiński 10, Grzegorz Kulka 7, William Garrett 2, Janis Berzins 0, Dariusz Wyka 0

Galatasaray NEF: Tyrus McGee 20, Angelo Caloiaro 14, Dylan Ennis 13, Sadik Emir Kabaca 12, Dee Bost 10, Ian Hummer 6, Sedat Ali Karagulle 5, Goksenin Koksal 5, Yonus Sonsirma 3, Mahir Agva 2, Muhaymin Mustafa 0 Reklama Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję