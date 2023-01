38-letni James, który „goni” legendę NBA Kareema Abdul-Jabbara w klasyfikacji strzelców wszech czasów, wyrównać może za kilka tygodni także jego rekord 19 występów w All Star Game. Obecny gwiazdor LA ma takich meczów na koncie 18, czyli tyle samo co zmarły tragicznie w katastrofie helikoptera (26 stycznia 2020) Kobe Bryanta.

72. Mecz Gwiazd i towarzyszące mu imprezy oraz konkursy indywidualne odbędą się 19 lutego w Salt Lake City. Na udział w spotkaniu debiutantów ma szanse jedyny Polak za oceanem - Jeremy Sochan z San Antonio Spurs. W debiutanckim sezonie jego statystyki to 8,8 pkt, 4,7 zbiórek i 2,5 asysty.

Le Bron James ma obecnie ponad 4,8 mln wskazań kibiców i zapewne będzie po raz szósty kapitanem jednej z drużyn, jako zawodnik, który zgromadzi najwięcej głosów fanów. Za jego plecami są Serb Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 3,4 mln oraz Anthony Davis z LA - ponad 2,9 mln, zaś wśród obwodowych graczy prowadzą Stephen Curry (Golden State Warriors) - ponad 3,9 mln i Słoweniec Luka Doncic (Dallas Mavericks) - 3,6 mln głosów.

Na Wschodzie liderem z ponad 4,5 mln głosów jest Durant, a oprócz niego największą popularnością wśród fanów cieszą się: Grek Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks - ponad 4,4 mln i Jason Tatum (Boston Celtics) - ponad 3,2 mln. Wśród zawodników na obwodzie liderują: Kyrie Irving (Brooklyn Nets) - ponad 2 mln i Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) - ponad 2,7 mln głosów.

Głosowanie fanów potrwa do 21 stycznia. Kapitanowie i pierwsze piątki zostaną ogłoszeni 26 stycznia, zaś 2 lutego dojdzie do wyboru rezerwowych, którzy wskazani zostaną głosami 30 szkoleniowców NBA. Głosy kibiców stanowią 50 procent ostatecznego wyboru, pozostałe po 25 procent to wskazania przedstawicieli mediów i samych koszykarzy.

Głosy można oddawać za pośrednictwem oficjalnych stron NBA.com i NBA.app oraz przez ogólnoświatowe portale społecznościowe.