19-letni Sochan kontuzji nabawił się w siódmej minucie potyczki z Kings i nie mógł kontynuować gry. Schodząc do szatni trzymał się za okolice biodra, ale amerykańskie media przekazały, że doznał urazu dolnej części pleców.

Reklama

Klub nie wydał dotychczas oficjalnego komunikatu ws. jego stanu zdrowia, być może uczyni to w piątek.

Sochan, który w tym sezonie debiutuje w NBA, był ostatnio w dobrej dyspozycji, m.in. w sobotę ustanowił rekord kariery zdobywając 30 punktów w spotkaniu z Phoenix Suns. Jego średnie - 10,1 pkt, 4,9 zbiórek i 2,5 asysty - stawiają go w gronie najlepszych debiutantów, a późniejszych gwiazd drużyny "Ostróg": Tima Duncana, Davida Robinsona czy Williego Andersona.

Polak, wybrany w drafcie NBA z numerem dziewiątym, jest jednym z dwóch pierwszoroczniaków, którzy odnotowali co najmniej 400 pkt, 200 zbiórek i 100 asyst, a w rankingu debiutantów zajmuje siódmą lokatę.

Reklama

We wtorek jako pierwszy Polak w historii Sochan został wybrany do Meczu Wschodzących Gwiazd, będącego częścią tradycyjnego All Star Weekend ligi NBA. Wydarzenie jest planowane w Salt Lake City w dniach 17-19 lutego.