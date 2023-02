Debiut 56-letniego szkoleniowca ma nastąpić w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, kiedy to "Jastrzębie" podejmą Washington Wizards.

Będzie to pierwszy mecz Snydera w roli trenera od kwietnia 2022 roku, gdy zespołem Utah Jazz przegrał w pierwszej rundzie play off z Dallas Mavericks. Po tej serii szkoleniowiec sam zrezygnował z posady w Salt Lake City, gdzie pracował przez osiem lat. W tym czasie sześciokrotnie wprowadził "Jazzmanów" do play off, trzy razy awansując do drugiej rundy.

Od naszej pierwszej rozmowy było oczywiste, że Quin ma profil, którego szukaliśmy na następnego trenera – wyjaśnił dyrektor generalny klubu Landry Fields.

Podzielamy te same podstawowe wartości i pragniemy mieć uczciwy sposób komunikowania się z graczami, zwracamy szczególną uwagę na szczegóły i przywiązujemy dużą wagę do ich rozwoju – dodał.

Hawks nie ujawnili szczegółów kontraktu, ale dobrze poinformowane źródła, zbliżone do stacji ESPN, podają, że Snyder zwiąże się umową na pięć lat.

Drużyna z Atlanty z bilansem meczów 31-31 zajmuje ósme miejsce w Konferencji Zachodniej.