Dla zespołu z Denver to siódme zwycięstwo w ośmiu ostatnich meczach. Pozwoliło mu to na umocnienie się na pozycji lidera Konferencji Zachodniej nad drugą ekipą z Memphis.

Reklama

Mikal Bridges zanotował 38 punktów, najwięcej spośród wszystkich zawodników, a jego zespół Brooklyn Nets pokonał na wyjeździe Boston Celtics 115:105. Koszykarze z Nowego Jorku odrobili w tym spotkaniu stratę 28 punktów, co jest najlepszym wynikiem w tym sezonie NBA.

43 punkty zapisał na swoim koncie Julius Randle, który był najlepiej punktującym zawodnikiem w wygranym 122:120 starciu New York Knicks na wyjeździe z Miami Heat.

Reklama

Dejounte Murray pobił natomiast rekord punktów zdobytych w jednym meczu w swojej karierze - zanotował 41 "oczek", prowadząc Atlanta Hawks do zwycięstwa u siebie 129:111 nad Portland Trail Blazers.

Chicago Bulls przegrali we własnej hali z Phoenix Suns 104:125. To dla nich już ósma porażka w 11 ostatnich spotkaniach.

W barwach drużyny z Phoenix drugi mecz rozegrał Kevin Durant, który w lutym przeszedł do niej z Brooklyn Nets. Zanotował 20 punktów i powiększył swój dorobek w całej karierze do 26 727 "oczek", co pozwoliło mu przeskoczyć Oscara Robertsona i awansować na 13. miejsce w historii NBA.