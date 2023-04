Mówi się, że od miłości do nienawiści tylko jeden krok. Boleśnie przekonała się o tym Milica Dabovic. Serbska koszykarka nie chciała wrócić do swojego byłego partnera. Ten w akcie zemsty wrzucił do sieci jej nagie zdjęcia.

Dabovic to była gwiazda reprezentacji Serbii. W jej barwach zdobyła mistrzostwo Europy i brązowy medal olimpijski. Jednak w życiu prywatnym nie wiodło się jej tak dobrze, jak na parkiecie. Reklama Piękna sportsmenka rozstała się z Sime Sikliciem, który znęcał się nad nią fizycznie. Według serbskich mediów mężczyzna chciał wrócić do swojej byłej partnerki. Reklama Dabovic była nieugięta. Siklic próbował różnych sposobów, by nakłonić ją do zmiany decyzji. Nie obyło się bez gróźb. Ostatecznie widząc, że nic nie wskóra zdecydował się na opublikowanie w internecie nagich fotek koszykarki. Zdaniem Dabovic była to jego zemsta, za to, że nie chciała do niego wrócić.