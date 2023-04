Od porażki rywalizację w fazie play off ligi NBA zaczęli koszykarze Milwaukee Bucks, którzy byli najlepsi w sezonie zasadniczym. We własnej hali ulegli Miami Heat 117:130. Aby awansować do kolejnej rundy trzeba wygrać cztery spotkania.

Bucks w sezonie zasadniczym zanotowali 58 zwycięstw i 24 porażki, a Heat mieli bilans 44-38 i musieli się przebijać przez turniej barażowy. Reklama Niedzielny mecz od początku jednak nie układał się po myśli faworytów. Bucks po pierwszej kwarcie przegrywali 24:33, a w dodatku urazu pleców doznał w niej ich największy gwiazdor - Giannis Antetokounmpo. Grek ostatecznie grał tylko przez 11 minut. "Prześwietlenie nie wykazało niczego groźnego. Zobaczymy jak Giannis będzie się czuł następnego dnia" - powiedział trener Bucks Mike Budenholzer. Reklama Heat w pełni wykorzystali absencję Antetokounmpo i do końca kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Goście imponowali przede wszystkim w skuteczności rzutów za trzy punkty. Z dystansu trafili w 15 z 25 prób, a Bucks w 11 z 45. Heat do wygranej poprowadził Jimmy Butler notując 35 punktów, 11 asyst, pięć zbiórek i trzy przechwyty. "Skupiam się tylko na tym, nad czym mam kontrolę. Staram się grać we właściwy sposób bez względu na to z kim się mierzymy, być agresywnym i bronić z zaangażowaniem" - powiedział Butler. Reklama Nastrój ekipie z Florydy zmąciła jedynie kontuzja Tylera Herro, który tuż przed przerwą upadł walcząc o piłkę i złamał rękę. Wśród pokonanych najlepszy był Khris Middleton - 33 pkt. Mecz numer dwa w środę, także w Milwaukee. Minionej nocy rozpoczęła się rywalizacja jeszcze w trzech parach w Konferencji Zachodniej. Gładką wygraną odniosła najwyżej rozstawiona ekipa Denver Nuggets - we własnej hali rozbiła zespół Minnesota Timberwolves 109:80. Bridges zawieszony aż na 30 meczów. Koszykarz zamieszany jest w przemoc domową Zobacz również Zwycięstwa na wyjazdach zdołały odnieść drużyny z Los Angeles. Rozstawieni z "siódemką" Lakers pokonali Memphis Grizzlies (2.) 128:112, a Clippers (5.) wygrali z Phoenix Suns (4.) 115:110. Nieoczekiwanym liderem Lakers był rezerwowy Rui Hachimura, który zdobył 29 pkt trafiając 11 z 14 rzutów z gry. Drugim strzelcem był Austin Reaves (23 pkt), a dopiero dalej największe gwiazdy "Jeziorowców" - Anthony Davis (22 pkt i 12 zbiórek) i LeBron James (21 pkt i 11 zbiórek). Dla Grizzlies 31 pkt uzyskał Jarren Jackson Jr. W Phoenix popis dał skrzydłowy Clippers Kawhi Leonard, który zdobył 38 pkt, ale wygraną goście w dużej mierze zawdzięczają Russellowi Westbrookowi, choć był tego wieczora wyjątkowo nieskuteczny. 34-letni rozgrywający trafił jedynie trzy z 19 rzutów z gry, ale w ostatniej minucie najpierw wykorzystał dwa rzuty wolne powiększając prowadzenie swojej drużyny do trzech punktów, a następnie zablokował Devina Bookera i odebrał mu piłkę. "Przez całą karierę staram się robić na parkiecie wszystko. Zrobię wszystko co trzeba, aby wygrać mecz" - powiedział Westbrook. Wśród Suns najlepszy był Kevin Durant - 27 pkt, 11 asyst i dziewięć zbiórek. Booker dołożył 26 pkt. Michał Ignasiewicz