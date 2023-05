Koszykarze Miami Heat potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, aby awansować do finału ligi NBA. W niedzielę pokonali we własnej hali Boston Celtics 128:102 i w rywalizacji do czterech zwycięstw w finale Konferencji Wschodniej prowadzą 3-0.

Spotkanie wyrównane było tylko na początku, później dominacja Heat nie podlegała dyskusji. Po pierwszej połowie gospodarze wygrywali 61:46, a w trzeciej kwarcie powiększyli przewagę do 33 punktów. Moi zawodnicy zaprezentowali dojrzałe, profesjonalne podejście do meczu. Jesteśmy już blisko awansu, ale wciąż trzeba wykonać ostatni krok - powiedział trener Heat Erik Spoelstra. Nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby zespół prowadzący 3-0 przegrał serię. Miami rozbiło rywali, choć słabszy dzień miał lider zespołu Jimmy Butler. Trafił tylko pięć z 16 rzutów i zdobył 16 punktów. Los Angeles Lakers i Miami Heat w finałach konferencji ligi NBA Zobacz również Najskuteczniejszy w drużynie Heat okazał się Gabe Vincent, który uzyskał 29 punktów (rekord kariery) trafiając 11 z 14 rzutów z gry. Wśród pokonanych najlepszy był Jayson Tatum - 14 pkt i 10 zbiórek. Mecz numer cztery zaplanowano na wtorek, również w Miami. W finale Konferencji Zachodniej ekipa Denver Nuggets wygrywa 3-0 z Los Angeles Lakers. Drużyna ze stanu Kolorado zamknąć rywalizację będzie mogła już w poniedziałek.