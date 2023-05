Gospodarze prowadzili od początku do końca, a w pewnym momencie ich przewaga wynosiła nawet 24 pkt. Koszykarze z Miami szansy na dołączenie do najlepszych na Zachodzie Denver Nuggets w wielkim finale NBA będą musieli więc szukać w sobotę we własnej hali. Przemawia za nimi statystyka - jeszcze nigdy w historii zespół, który w serii play off prowadził 3-0 nie został wyeliminowany.

Reklama

Celtics nie tracą jednak wiary w sukces. "Musimy po prostu zrobić wszystko, aby odnieść kolejne zwycięstwo” – powiedział Derrick White, zdobywca 24 punktów dla gospodarzy, w tym sześciu "trójek". "Oparliśmy się plecami o ścianę. Ale zapięliśmy pasy i weszliśmy na wysoki poziom, aby dostać kolejną szansę” - dodał trener bostończyków Joe Mazzulla.

Reklama

W czwartek oprócz White'a świetnie spisali się także inni koszykarze Celtics. Marcus Smart miał 23 pkt i pięć przechwytów, Jayson Tatum 21 pkt, 11 asyst i 8 zbiórek, a Jaylen Brown dołożył 21 pkt.

W zespole z Miami najskuteczniejszy był zdobywca 18 pkt Duncan Robinson. "Nadal jesteśmy optymistami. Wiemy, że możemy wygrać serię i zrobimy to u siebie" - zapewnił Jimmy Butler, który w czwartek zdobył 14 pkt.

Pewny sukcesu jest także trener Heat Erik Spoelstra. "Ta przegrana nic nie znaczy. W sobotę zagramy o wiele lepiej i awansujemy" - powiedział szkoleniowiec, który walczy o szósty finał z Heat i o trzecie zwycięstwo. Wcześniej cieszył się z tytułu także jako asystent trenera Pata Rileya.