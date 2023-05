Turecki szkoleniowiec na konferencji prasowej po wygranej obrońców tytułu z wicemistrzem Legią Warszawa 65:63, która dała jego drużynie zwycięstwo w półfinałowej serii play off 3-1, powiedział, że nie było to łatwe zwycięstwo.

Reklama

Ani ten mecz, ani cała seria nie były łatwe, ale byliśmy lepsi jako zespół, bo koszykówka to nie jest pojedynek Jermiaha Martina z Kyle'em Vinalesem czy mój z trenerem Kamińskim. Cały czas uczę się polskiej ligi i swojego zespołu, bo przyszedłem w trakcie sezonu. Mamy wiele do poprawy przed finałem. Planów na świętowanie nie mam. Mam plan, by polecieć w niedzielę z Warszawy do Stambułu i wziąć udział w głosowaniu - powiedział Erdogan.

Reklama

W niedzielę w Turcji odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzą się obecny prezydent Recep Tayyip Erdogan oraz wspierany przez większość opozycji Kemal Kilicdaroglu. Głosowanie potrwa od godz. 8 czasu lokalnego (7 w Polsce) do 17. Skorzystać ze swojego czynnego prawa wyborczego będzie mogło w niedzielę ponad 64 mln obywateli. 14 maja ubiegający się o reelekcję prezydent zdobył 49,5 proc. głosów, jego główny kontrkandydat - 44,9 proc.

Wrocławianie, 18-krotni mistrzowie Polski, będę mieć nieco więcej wolnego przed finałowymi potyczkami. Ich rywala może wyłonić niedzielne spotkanie numer cztery w Ostrowie Wlkp. między BM Stalą a Kingiem Szczecin, który w rywalizacji play off prowadzi 2-1.