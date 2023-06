Podczas parady show skradła córka Jokica, która siedziała z przodu wozu strażackiego i miała na sobie mistrzowską czapkę ojca. Zawodnicy Denver Nuggets w trakcie przejazdu przez centrum miasta zostali oblani szampanem.

To wspaniałe. Będziemy to pamiętali do końca życia - powiedział Serb.

W trakcie wydarzenia koszykarze chętnie wdawali się w interakcje z kibicami. Christian Braun rzucił w tłum swoją koszulkę, DeAndre Jordan przybijał z fanami piątki, a Murray podpisywał obraz z jego wizerunkiem.

Pod koniec parady jeden z policjantów został potrącony przez wóz strażacki. Trafił do szpitala z poważnym urazem nogi, ale jego stan jest stabilny.

Denver Nuggets wywalczyli mistrzostwo NBA we wtorek. Finałową serię play off z Miami Heat wygrali 4-1.