Wicemistrz Polski koszykarek KGHM BC Polkowice pokonał w Stambule Besiktas 58:57 (11:24, 18:11, 12:3, 17:19) w pierwszym meczu eliminacji do Euroligi. Polkowiczanki uczyniły istotny krok, by awansować do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Rewanż na Dolnym Śląsku 27 września.

W przypadku awansu podopieczne trenera Karola Kowalewskiego wystąpią w grupie B Euroligi. Zespoły, które nie uzyskają kwalifikacji (trzy pary eliminacji) automatycznie otrzymają prawo gry w Pucharze Europy. Reklama Spotkanie było zacięte i wyrównane, a jego losy ważyły się do ostatnich sekund. Na początku przewagę miały Turczynki (prowadziły dwucyfrową różnicą), ale polkowiczanki systematycznie zmniejszały straty. Odrobiły je całkowicie w trzeciej kwarcie i uzyskały minimalną przewagę (41:38), dzięki lepszej defensywie (tę część wygrały 12:3). W połowie czwartej odsłony przyjezdny zespół wygrywał 51:42, ale gospodynie do ostatnich sekund walczyły o każdy punkt. W ekipie Polkowic zabrakło przechodzących nadal rehabilitację po urazach w minionym sezonie: podkoszowej Stephanie Mavungi i obwodowej Julii Piestrzyńskiej. Niemcy mistrzami świata w koszykówce. W finale pokonali Serbów Zobacz również Reklama Mistrz kraju Polski Cukier AZS UMCS Lublin zadebiutuje w sezonie 2023/24 w fazie grupowej (A) Euroligi i zmierzy się m.in. z obrońcą tytułu Fenerbahce Stambuł oraz włoską Berettą Schio, trzecią ekipą minionych rozgrywek. Polkowiczanki w gr. B będą rywalizować (w przypadku awansu) z wicemistrzem,tureckim CBK Cukurova Mersin Yenisehir Bld. czy mistrzem Czech, czwartą drużyną minionego sezonu ZVVZ USK Praga. Polkowiczanki mają za sobą siedem sezonów występów w Eurolidze (wcześniej 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2022/23). W tym roku zajęły piąte miejsce w grupie po pierwszym etapie i były o krok od awansu do play off. W poprzednich sezonach (2019-2022) Polskę reprezentowała w Eurolidze VBW Arka Gdynia, wicemistrz Starego Kontynentu w klubowej rywalizacji z 2002 i 2004 r. W minionych rozgrywkach mistrzostwo zdobył zespół Fenerbahce Stambuł, który w finale pokonał inny turecki klub CBK Cukurova Mersin 99:60. Besiktas Stambuł - KGHM BC Polkowice 57:58 (24:11, 11:18, 3:12, 19:17)

KGHM BC: Dragana Stankovic 15, Nika Baric 14, Klaudia Gertchen 12, Zala Friskovec 8, Brianna Faser 6, Charli Collier 2, Weronika Gajda 1, Emilia Kośla 0, Zuzanna Kulińska 0

Najwięcej punktów dla Besiktasu: Jovana Nogic 21, Tijana Krivacevic 12, Elif Bayram 9 (oraz 12 zbiórek). Michał Ignasiewicz