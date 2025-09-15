Polskie lekkoatletki błyszczą na mistrzostwach świata, ale wciąż czekamy na pierwszy medal [FOTO]

W Japonii trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polki błyszczą uroda na tartanie stadionu w Tokio, ale póki co nasze panie jeszcze nie zdobyły medalu. Ich kolegom z reprezentacji też nie udała się ta sztuka. Liczymy, że w kolejnych dniach zwodów będziemy mieli więcej powodów do zadowolenia.