Warszawa
Polskie lekkoatletki błyszczą na mistrzostwach świata, ale wciąż czekamy na pierwszy medal [FOTO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 96 minut temu
W Japonii trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Polki błyszczą uroda na tartanie stadionu w Tokio, ale póki co nasze panie jeszcze nie zdobyły medalu. Ich kolegom z reprezentacji też nie udała się ta sztuka. Liczymy, że w kolejnych dniach zwodów będziemy mieli więcej powodów do zadowolenia.

1/13 Po trzech dniach lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio na czele tabeli medalowej są Amerykanie. Drugie miejsce zajmuje Kenia, a na trzeciej pozycji plasuje się Kanada. Polacy nie stanęli jeszcze na podium

Źródło dziennik.pl
