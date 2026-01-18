Los Polaków w rękach Węgrów

Selekcjoner biało-czerwonych Jota Gonzalez w trybie nagłym na turniej sprowadził obrotowego Sebastiana Kaczora w miejsce zawieszonego za czerwoną kartkę Wiktora Jankowskiego. Do składu wrócił Dawid Dawydzik, który odpokutował już karę z eliminacji za podobną sankcję.

W przypadku drugiej porażki w turnieju sprawa awansu Polaków bardzo się komplikowała. Wówczas nie wszystko od nich już zależało. A wieczorna wygrana Węgrów z Italią te szanse definitywnie by przekreślała.

Rywale wykorzystali brak skuteczności Polaków

Gola otwarcia meczu na swoje konto zapisał Michał Olejniczak. Rozgrywający grał w defensywie na szpicy (5-1). To na jakiś czas wytrąciło rywali z rytmu. Piotr Jarosiewicz jako pierwszy w tegorocznym Euro z Polaków wykorzystał rzut karny. Pierwsze minuty były wyrównane. Drużyny zdobywały bramki na przemian. Na kole trudny do upilnowania był zwłaszcza Ellidi Vidarsson.

Polacy walczyli z ogromną ambicją. Przynosiło to efekty, a zmuszeni do szybkiej gry Skandynawowie popełniali błędy. Między słupkami dobrze spisywał się Miłosz Wałach, który w pewnym momencie miał nawet 50-procentową skuteczność.

Rywale po raz pierwszy dwubramkowe prowadzenie osiągnęli (7:5) po rzucie z 7. metra Omara Magnussona. Jarosiewicz kontynuował swoją serię z karnych. Do remisu doprowadził w ekwilibrystyczny sposób Marek Marciniak, wykorzystując dalekie podanie od Wałacha.

Islandczycy, typowani do czołowych miejsc w tegorocznym Euro, szybko jednak potrafili wykorzystać brak skuteczności Polaków. Wariant 7:6 też drużynie Gonzaleza nie przynosił zysków.

Polscy kibice łapali się za głowy w geście frustracji

Na początku drugiej połowy kapitan Arkadiusz Moryto udanie wykończył dwie akcje z prawego skrzydła. Rywale też byli skuteczni i różnica bramkowa sprzed przerwy się nie zmieniła. Dwa kolejne faule w ataku Polaków, grających w przewadze, przekreślały szanse na szybkie odrobienie kilkubramowych strat (12:18).

Błędy w rozegraniu piłki też nie pomagały. Przewaga Islandczyków zaczęła rosnąć, nie mieli problemów z trafianiem do pustej bramki. Wysoka przewaga mobilizowała kibiców ze Skandynawii do jeszcze głośniejszego dopingu. Nadzieje ekipy Gonzaleza na dobry wynik oddalały się z każdą mijającą minutą. Dwucyfrowa strata bramkowa (15:25) na niespełna kwadrans przed końcem tylko to podkreślała. Polscy kibice obecni w Kristianstad Arena coraz częściej łapali się za głowy w geście frustracji. Drugi mecz na turnieju zakończył się porażką biało-czerwoną różnicą ośmiu goli.

Najlepszym graczem meczu (MVP) wybrano Omara Magnussona. We wtorek (g. 18.00) biało-czerwoni zagrają z Włochami.