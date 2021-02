Obsada siedmioetapowej imprezy jest bardzo silna. Oprócz Pogacara na liście startowej są m.in. czterokrotny triumfator Tour de France Brytyjczyk Chris Froome, który po raz pierwszy pojedzie w barwach Israel Start-Up Nation, Holender Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Włoch Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) i Hiszpan Alejandro Valverde (Movistar). Zwycięzca ubiegłorocznej edycji UAE Tour Brytyjczyk Adam Yates zadebiutuje w drużynie Ineos Grenadiers.

Wyścig ma urozmaiconą trasę, z odcinkami płaskimi, górskimi i jazdą indywidualną na czas, która w poniedziałek będzie polem do popisu dla mistrza świata Włocha Filippo Ganny (Ineos Grenadiers).

Cykl World Tour rozpoczyna się prawie miesiąc później niż w poprzednich latach. Z powodu pandemii nie odbyły się tradycyjnie otwierające go australijskie zawody Tour Down Under oraz Cadel Evans Great Ocean Road Race. Jak poinformowała w piątek Międzynarodowa Unia Kolarska, dotychczas odwołano lub przełożono łącznie 38 imprez UCI mężczyzn i kobiet.

W dniu zakończenia rywalizacji w Emiratach Arabskich (27 lutego) ruszy sezon w Belgii, a jego pierwszym akordem będzie zaliczany do cyklu WT klasyk Omloop Het Nieuwsblad. Nie obejrzą go kibice wskutek przepisów sanitarnych, które zakazują gromadzenia się przy trasie i mają obowiązywać także podczas innych wiosennych wyścigów w tym kraju, na czele z Dookoła Flandrii.

Do kalendarza World Tour wpisano 33 wyścigi etapowe i klasyczne, a więc o trzy mniej niż w planach na ubiegły rok (oprócz dwóch australijskich z cyklu wypadł Prudential RideLondon). Sezon 2020 zakłóciła jednak pandemia, przerywając rywalizację na cztery miesiące - od połowy marca do połowy lipca. Z 36 wyścigów WT udało się przeprowadzić 21, w tym trzy wielkie toury, ale w innych terminach.

Liczba grup elity nie zmieniła się i wynosi 19. Jedyną istotną zmianą w porównaniu z poprzednim sezonem jest przejęcie licencji polskiej ekipy CCC przez belgijską Intermarche-Wanty-Gobert. Zawodnicy CCC znaleźli zatrudnienie w innych zespołach albo zakończyli karierę.

W cyklu World Tour będzie się ścigać ośmiu polskich kolarzy, czyli o trzech mniej niż w ubiegłym roku. W swoich grupach zostali: Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś (obaj Ineos Grenadiers), Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) i Tomasz Marczyński (Lotto Soudal), a zmienili barwy: Rafał Majka (UAE Team Emirates), Kamil Małecki (Lotto Soudal), Szymon Sajnok (Cofidis) i Łukasz Wiśniowski (Qhubeka Assos).

Trzej ostatni to byli kolarze CCC. Po rozwiązaniu tej ekipy Kamil Gradek przeszedł do drużyny z zaplecza elity - Vini Zabu, natomiast Michał Paluta nie znalazł pracodawcy. Z kolei Paweł Poljański nie otrzymał od niemieckiej grupy Bora-Hansgrohe oferty przedłużenia kontraktu i zakończył karierę.