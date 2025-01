Tak źle jeszcze nie było. Co prawda polscy piłkarze ręczni wygrali swój ostatni mecz na mundialu i zdobyli Puchar Prezydenta IHF, ale 25. miejsce to najgorszy wynik w historii startów biało-czerwonych na mistrzostwach świata. Powody do radości mają Chorwaci, którzy dzięki bramce w ostatniej sekundzie pokonali Węgrów i awansowali do półfinału.