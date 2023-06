W 2022 r. PZPN pozyskał nowych partnerów. - Do piłkarskiej rodziny dołączyły marki InPost, Tarczyński i inSzury.pl. Przedłużyliśmy nasze strategiczne partnerstwa z Biedronką, Fakro i STS. Tyskie, które wcześniej było partnerem PZPN, zostało Partnerem Reprezentacji. Na początku bieżącego roku rozszerzyliśmy współpracę z naszym nowym-starym, kluczowym sponsorem. PKN Orlen przez kolejne cztery lata będzie Sponsorem Generalnym polskiej piłki nożnej, a współpraca została uzupełniona o nowe, strategiczne obszary, takie jak piłka kobieca czy eFutbol - relacjonował podczas konferencji prasowej Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

PZPN zaznacza, że wygenerowane przychody są wydawane na działalność statutową, czyli na piłkę nożną. Prognoza na ten rok zakłada, że wyniosą one 91 mln zł.

Dotychczasowe sukcesy ograniczają pole dalszego rozwoju sponsoringu opartego na prezentacji logotypu. - Nie można wyświetlać zbyt dużo marek, bo tracą swoją widoczność. Wpływy ze sponsoringu są dziś na takim poziomie, że trudno je przekroczyć. Z drugiej strony Związek musi się rozwijać. To stwarza przestrzeń dla rozwoju innych produktów - mówił Szymon Sikorski, CEO Publicon Sport, który jest wyłącznym partnerem marketingowym federacji.

Piłka jest popularna

Szymon Sikorski podkreślał, że sport to coś więcej niż platforma do ekspozycji logotypów. To zaangażowanie, emocje, często wielopokoleniowa kultura kibicowania. Piłka nożna w Polsce jest najważniejszą z dyscyplin sportowych. Interesuje się nią 70 procent Polaków, a 3 miliony osób w kraju gra w piłkę nożną w ramach różnych form aktywności. Przedstawiciele PZPN i Publicon Sport uważają, że potencjał jest na tyle duży, że należy szukać możliwości rozwoju oferty sponsoringowej.

Popularność piłki nożnej przekłada się na konkretne dane. Między 14 listopada a 14 grudnia 2022 r., w czasie mistrzostw świata w Katarze, kanał na YouTube "Łączy nas piłka" wygenerował ponad 19 mln wyświetleń. Zanotowano aż 104 mln wyświetleń wszystkich filmów na TikToku. Ponad 33 proc. zamieszczonych tam filmów miało ponad 1 milion wyświetleń. PZPN zamierza dalej rozwijać social media.

PZPN chce pokazać nowe pomysły, które pomogą wyjść poza ekspozycję logotypu na koszulach czy wydarzeniach piłkarskich. W tym celu organizowane są spotkania ze sponsorami, które mają określić indywidualne potrzeby i oczekiwania każdego z nich.

Nowy typ współpracy

Jedna z nowych form współpracy zostanie rozpoczęta z Biedronką. PZPN i sieć nawiążą współpracę w zakresie sprzedaży produktów licencyjnych PZPN w sklepach Biedronka. Dodatkowo na półkach sklepu pojawią się specjalne produkty spożywcze przygotowane wspólnie przez partnerów, oznaczone w sposób charakterystyczny dla marki reprezentacji Polski. Asortyment pojawi się za kilka miesięcy i uwzględni potrzeby osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. - Takie podejście oznacza wykorzystanie potencjału dwóch partnerów - mówił Szymon Sikorski.

Niezależnie od tego typu rozwiązań wciąż poszukiwani będą partnerzy i sponsorzy dla nowych produktów, takich jak piłka kobieca czy eFutbol. Związek chce też otworzyć się na nowe branże – firmy technologiczne, e-commerce i przedstawicieli tzw. nowej gospodarki. Atrakcyjną formą współpracy może być również wdrażanie systemu kampanii okazjonalnych realizowanych wspólnie z partnerami, uwzględniających bieżące wydarzenia i trendy.

Telewizja i bilety

W ciągu najbliższych trzech lat chce też zwiększyć przychody ze sprzedaży praw telewizyjnych o 30 proc. Piłka nożna to nie tylko reprezentacje i czołowe ligi, niezagospodarowanym telewizyjnie segmentem jest choćby piłka juniorska, inicjatywy grassroots (idea UEFA mająca przypominać, że piłka ma korzenie amatorskie) i inne produkty. PZPN chce też skorzystać z dużej dynamiki rozwoju platform telewizyjnych, zamierza wychodzić do nich z konkretnymi ofertami. Chodzi nie tylko o transmisje spotkań, ale też o realizację produkcji kulturalnych, jak okołosportowe produkcja filmowe. W planach jest też otwarcie muzeum historii polskiej piłki, które połączyłoby tradycję z nowoczesnością. Byłyby tam przedmioty związane z historią, ale też multimedia będące obecnie kluczową formą komunikacji wśród młodych.

Planowane są też zmiany w obszarze sprzedaży biletów. Kibice licznie stawiają się na mecze, ale - jak zaznaczają przedstawiciele PZPN - koniunktura może się odwrócić. Związek pracuje nad polityką cenową umożliwiającą dywersyfikację przychodów ze sprzedaży, zamierza w większym stopniu prowadzić sprzedaż bezpośrednią biletów, z mniejszym udziałem pośredników. Argumentuje, że będzie mieć wtedy wpływ na to, kto kupuje bilety, pojawi się też możliwość dodawania do nich konkretnych świadczeń itd.

Federacja dąży też do poszerzania możliwości personalizacji i brandingu poszczególnych lóż na meczach domowych. Obecnie są to tylko Silver i Gold, tymczasem jest potencjał, by były one bardziej różnorodne. Spory potencjał PZPN widzi też w meczach wyjazdowych reprezentacji. W planach jest stworzenie oferty biznesowej na mecze wyjazdowe obejmującej transport, zakwaterowanie, bilety na mecz.

Planowane jest wdrożenie platformy e-commerce i m-commerce, na której będzie można kupić koszulki, akcesoria sportowe i gadżety kibica, a także produkty lifestylowe czy akcesoria dla graczy. Oferta będzie stopniowo powiększana. Duży nacisk ma być położony na eFutbol. PZPN stworzy unikatową społeczność skupioną wokół polskich mistrzów. Zamierza organizować m.in. spotkania z reprezentantami czy gaming campy dla młodych adeptów eFutbolu. Otwiera to pole do wdrożeń nowych produktów, jak turnieje, akcje komercyjne czy edukacyjne.