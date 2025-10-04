Olisadebe zdobył z Polonią mistrzostwo kraju

Olisadebe do polski trafił w 1997 roku. Przez cztery lata grał w Polonii Warszawa. Z tym klubem zdobył mistrzostwo kraju. Warszawę opuścił w 2001 roku i przeniósł się do Aten i występował w tamtejszym Panathinakosie.

Po przeprowadzce do Grecji drogi Nigeryjczyka z polskim paszportem i naszej drużyny narodowej się rozeszły. Olisadebe coraz rzadziej przyjeżdżał na zgrupowania kadry, a jak już się na nich stawiał, to przeważnie zgłaszał kontuzję i nie pojawiał się na boisku.

Dzięki Olisadebe Polska zagrała na mundialu

Wcześniej Olisadebe był gwiazdą reprezentacji Polski. To jego gole w dużej mierze zapewniły biało-czerwonym awans na mundial w Korei i Japonii. Pod wodzą Jerzego Engela nasze orły po 16. latach przerwy znów zagrały na mistrzostwach świata.

Olisadebe piłkarską karierę zakończył w 2013 roku. Po przejściu na sportową emeryturę wrócił do kraju, w którym się urodził i wychował. W tej chwili były piłkarz nie ma nic wspólnego z futbolem. Całkowicie zmienił branżę. Na co dzień działa w branży deweloperskiej. Buduje i sprzedaje nieruchomości w Nigerii.

Olisadebe z wizytą w polskiej ambasadzie w Nigerii

Ostatnio Olisadebe odwiedził polską ambasadę w Abudży. Nasza placówka pochwaliła się wizytą byłego reprezentanta kraju. Z tej okazji zamieściła w internecie wpis i zdjęcia. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak aktualnie wygląda 46-latek.

Z przyjemnością gościliśmy Emmanuela Olisadebe, polsko-nigeryjską legendę piłki nożnej i pierwszego polskiego piłkarza pochodzenia afrykańskiego w reprezentacji Polski, który doprowadził ją do mistrzostw świata 2002 w Korei i Japonii, strzelając w swojej karierze 11 bramek w 25 meczach dla Polski - pochwaliła się polska ambasada.