Bravo wkrótce ma stanąć przed sądem

Prokuratura dysponuje także materiałami, z których wynika, że Bravo mógł dopuszczać się podobnych czynów także w przeszłości. Podejrzany został aresztowany podczas operacji w gminie Zapopan i wkrótce ma stanąć przed sądem.

Bravo najlepszym strzelcem w historiiChivas de Guadalajara

Bravo zasłynął grając jako napastnik w Chivas de Guadalajara, gdzie został najlepszym strzelcem w historii klubu. Grał również w reprezentacji Meksyku na igrzyskach olimpijskich w Atenach w 2004 roku i mistrzostwach świata w Niemczech w 2006 roku.

Kibice komentują aresztowanie Bravo w internecie

Prokuratura zapowiedziała kontynuację śledztwa. Agencji AP nie udało się skontaktować z prawnikiem Bravo. Na Instagramie byłego piłkarza reprezentacji Meksyku niektórzy jego fani wyrazili smutek, inni zaś stwierdzili, że był ich idolem i mają nadzieję, że zarzuty okażą się nieprawdziwe.