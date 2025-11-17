Reprezentacja Polski o mundial powalczy w barażach

Niezależnie od jego końcowego wyniku w stolicy Malty już wiemy, że nasi piłkarze zajmą drugie miejsce w grupie G i o awans na mundial będą musieli powalczyć w marcowych barażach.

Reklama

Urban zapowiedział, że w ostatnim meczu eliminacji da szanse piłkarzom, którzy do tej pory rzadziej mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w koszulce z orłem na piersi. Zmiany w składzie na selekcjonerze wymuszają też kontuzje i zagrożenie kartkami.

Urban nie dokona rewolucji w składzie

Urban nie ujawnił szczegółów dotyczących konkretnych nazwisk, ale rewolucji w składzie reprezentacji Polski raczej nie należy się spodziewać. Przynajmniej nie od pierwszej minuty mecz. Prawdopodobnie selekcjoner w podstawowym składzie wystawi wszystkich czołowych polskich piłkarzy, a dopiero, kiedy wynik meczu będzie korzystny dla jego drużyny zdecyduje się na roszady.

W porównaniu do piątkowego meczu z Holandią na pewno na Malcie nie zobaczymy Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik Fenerbahce Stambuł już na samym początku pojedynku z "Oranje" doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Uraz wyklucza jego udział w poniedziałkowym meczu.

Reklama

Zalewski, Zieliński i Ziółkowski muszą się pilnować

W meczu z Maltą kartkami zagrożeni są Nicoli Zalewskiego, Piotra Zielińskiego i Jana Ziółkowskiego. Ewentualne kolejne napomnienie w "żółtym kolorze" oznaczać będzie dla każdego z tych graczy wykluczenie z pierwszego meczu barażowego.

Na pewno zawodnicy wiedzą, że mają te kartki. Ale to nie jest tak, że będziemy ich oszczędzać, aby w ogóle nie zagrali. W futbolu tak dużo i szybko się zmienia... A my kolejne mecze będziemy mieć dopiero za cztery miesiące. Dzisiaj ktoś gra w zespole klubowym, później z niego wypada i nawet będąc podstawowym piłkarzem w reprezentacji, może nie zostać powołany. Bo nie będzie w odpowiedniej formie. Mogą też, odpukać, zdarzyć się kontuzje. Dlatego nie chcemy aż tak bardzo myśleć o tych żółtych kartkach. Wolimy patrzeć na to, że wiele rzeczy może się zmienić. Choć oczywiście chcielibyśmy uniknąć takich przykrych niespodzianek - podkreślił selekcjoner.

W takim składzie Polska rozpocznie mecz z Maltą

Urban w pojedynku z Maltą od pierwszej minuty w polskiej bramce zdecyduje się na Kamila Grabarę. W obronie tradycyjnie zobaczymy trzech stoperów. Będą to Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora i Przemysław Wiśniewski.

Polscy kibice aresztowani na Malcie. Zostali zatrzymani tuż po wylądowaniu samolotu
Polscy kibice aresztowani na Malcie. Zostali zatrzymani tuż po wylądowaniu samolotu

Zobacz również

Na wahadłach zagrają Matty Cash i Michał Skóraś. W środku pomocy ustawieni zostaną Bartosz Slisz i Piotr Zieliński. Przed nimi miejsce zajmą Nicola Zalewski oraz Jakub Kamiński. W ataku miejsce zarezerwowane jest dla Roberta Lewandowskiego.