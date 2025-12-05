Losowanie grup MŚ 2026 - godzina

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA. Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu. Te drużyny zostaną umieszczone podczas losowania w najniższym koszyku. Losowanie rozpoczyna się 5 grudnia 2025 r. o godzinie 18:00.

MŚ 2026 - z kim zagra Polska?

Wśród potencjalnych rywali Polaków nie będzie więc innych zwycięzców baraży oraz pozostałych ekip, które znalazły się w czwartym koszyku: Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka, Ghany, Curacao, Haiti i Nowej Zelandii.

Do pierwszego trafili współgospodarze, a także Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia i Niemcy. Najpierw rozlosowane zostaną wszystkie drużyny z koszyka pierwszego do grup od A do L. Następnie - na podobnej zasadzie - koszyki drugi, trzeci i czwarty.

Zasadniczo w żadnej grupie nie może znaleźć się więcej niż jedna drużyna z tej samej konfederacji, ale z wyjątkiem strefy UEFA, reprezentowanej przez 16 ekip. Ponadto każda grupa musi mieć co najmniej jedną, lecz nie więcej niż dwie europejskie drużyny.

MŚ 2026 - grupa marzeń i grupa śmierci

Tradycyjnie możliwe są oczywiście grupy marzeń lub tzw. grupy śmierci. Polskich kibiców - zakładając sukces w marcowych barażach - ucieszyłaby zapewne grupa np. z Kanadą, Australią i RPA. Natomiast teoretycznie trudno byłoby wyjść z grupy z Brazylią, Marokiem (czwarty zespół poprzedniego mundialu) i rewelacyjną obecnie Norwegią.

Amerykanie umieją robić widowiska, więc piątkowa ceremonia, z udziałem wielu gwiazd rozgrywki i sportu, zapowiada się ciekawie nie tylko pod względem piłkarskim. Delegacja PZPN na losowanie w Waszyngtonie liczy pięć osób, na czele z prezesem Cezarym Kuleszą i selekcjonerem Janem Urbanem.

Kiedy odbędzie się mundial 2026?

Mundial, w którym po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.