Do zatrzymania Trezegueta doszło w nocy ze środy na czwartek. 41-letni były napastnik wracał do domu z przyjęcia z przyjaciółmi. Jak podają media, był nerwowy, rozzłoszczony i zachowywał się lekceważąco. Początkowo odmówił poddania się badaniu alkomatem. Później w trzech kolejnych próbach wykazało ono u niego między 1,5 a 1,7 promila alkoholu we krwi.

Moje podziękowania dla policjantów w Turynie. A zachowanie +mistrza+ litościwie pomińmy milczeniem... - skomentował na Twitterze wicepremier Włoch i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini.

Trezeguet karierę zakończył w 2015 roku. Z reprezentacją Francji w 1998 roku wywalczył mistrzostwo świata, a dwa lata później mistrzostwo Europy. W 2006 roku "Trójkolorowi" z nim w składzie zajęli drugie miejsce w mundialu.