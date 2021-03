Pod koniec listopada w meczu tych drużyn w ekstraklasie Legia u siebie dwa razy obejmowała prowadzenie, ale ostatecznie zremisowała z Piastem 2:2. W rozgrywkach Fortuna PP nie ma gier rewanżowych, dlatego zwycięzca musi zostać wyłoniony.

Z kolei we wtorek dojdzie do innej ciekawej potyczki klubów ekstraklasy - Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa. W lidze, również w listopadzie, na stadionie "Kolejorza" padł remis 3:3, chociaż wcześniej Lech przegrywał 0:2, by następnie wygrywać 3:2. "Rzutem na taśmę" wyrównał Daniel Szelągowski.

W tabeli ekstraklasy po 19 kolejkach prowadzi Legia - 39 pkt przed Pogonią Szczecin - 35 i Rakowem - 34. Lech jest ósmy - 25, a Piast 11. - 24.

Puszcza kontra Arka

Swojego przedstawiciela w półfinale będą mieli pierwszoligowcy, bowiem we wtorek Puszcza Niepołomice (11. lokata na zapleczu ekstraklasy) spotka się z Arką Gdynia (5.).

Na początku września Arka pokonała Puszczę 3:2. Do ligowego rewanżu dojdzie 7 marca, zaledwie pięć dni po spotkaniu pucharowym.

Chojniczanka sprawi sensację?

W 1/4 finału pucharowych zmagań powalczą ze sobą drugoligowa Chojniczanka Chojnice i występująca w ekstraklasie Cracovia Kraków. Faworytem jest ta druga, ale ekipy z niższych lig już sprawiały niespodzianki, m.in. zespół z Niepołomic wyeliminował finalistę poprzedniej edycji Lechię Gdańsk 3:1. Podobnym zaskoczeniem była porażka KGHM Zagłębia Lubin z Chojniczanką w rzutach karnych 5-6.

Półfinały mają się odbyć za niewiele ponad miesiąc, a finał 2 maja. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego triumfator rozgrywek otrzyma pięć.

Program 1/4 finału

wtorek, 2 marca: Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (godz. 17.30) Lech Poznań - Raków Częstochowa (20.30)

środa, 3 marca: Chojniczanka Chojnice - Cracovia Kraków (17.30) Legia Warszawa - Piast Gliwice (20.30)