Ponieważ grupa eliminacyjna, którą wylosowali Anglicy, została powszechnie uznana za niezbyt trudną, a kwalifikacje zaczną oni w czwartek od meczu z najniżej notowanym San Marino, brytyjskie media na razie więcej uwagi poświęcają środowemu spotkaniu Walii z Belgią.

Reklama

"The Guardian" pisze, że Anglia miała korzystne losowania do ostatnich kilku wielkich turniejów i tak samo jest w przypadku mistrzostw świata w Katarze. Wskazuje, że Polska może powalczyć o pierwsze miejsce w grupie, natomiast pozostałe zespoły nie powinny sprawić drużynie trenera Garetha Southgate'a zbyt wielu problemów. Wymienia jednak 10 piłkarzy z zespołów grupowych rywali, na których należy uważać, wśród których jest czterech Polaków.

Najbardziej oczywistym wyborem w tej grupie, jak pisze, jest Lewandowski, który z wiekiem staje się coraz bardziej bramkostrzelny. Gazeta przypomina, że po kolejnym hat-tricku w miniony weekend poprawił on już zeszłoroczny bilans w Bundeslidze i zdobył aż 35 bramek w sezonie i zostało mu już tylko pięć, aby zrównać się z historycznym wyczynem Gerda Muellera. Pisze też, że po stosunkowo umiarkowanym początku kariery reprezentacyjnej, od 2014 r. w ostatnich 56 meczach zdobył aż 45 goli.

Zieliński, jak pisze "The Guardian", był łączony z transferami do kilku angielskich klubów, ale w Napoli nie rozwinął się tak bardzo jak oczekiwano. Tym niemniej w tym sezonie wraca z formą do najlepszych czasów i w 22 ligowych meczach w sezonie miał bezpośredni udział w 12 bramkach. Moder musiał nieco poczekać na debiut w Premier League po transferze do Brighton, ale w niedawnym meczu przeciw Newcastle (3:0) nie zawiódł, mimo że nie grał na normalnej swojej pozycji, czyli cofniętego pomocnika. Zarówno on, jak i będący w tym samym wieku Szymański, mogą - zdaniem dziennika - przekonać nowego selekcjonera Paulo Sousę, do tego, by już teraz na stałe powierzył im kluczowe role w reprezentacji.

Również magazyn "FourFourTwo" uważa Polskę za głównego rywala reprezentacji Anglii do pierwszego miejsca w grupie.

"Lewandowski talizmanem"

Z talizmanem w postaci Roberta Lewandowskiego na czele, Polska z pewnością będzie chciała sprawić niespodziankę w grupie I. Najlepszego napastnika Europy wspierają Mateusz Klich z Leeds United, Jan Bednarek z Southampton, Wojciech Szczęsny z Juventusu i Arkadiusz Milik z Marsylii, tworząc silną drużynę, która bez wątpienia będzie walczyć z Anglią o automatyczny awans - pisze magazyn.

Przypomina, że Polska zakwalifikowała się do poprzednich mistrzostw świata w 2018 r., a w eliminacjach Euro 2020 zajęła pierwsze miejsce i ocenia, że pod wodzą Paulo Sousy ma szanse na kwalifikacje do turnieju w Katarze - albo bezpośrednio, albo po barażach.

Podobnie ocenia główne zagrożenia dla reprezentacji Anglii portal 90min.com.

Zaczniemy od tego, co oczywiste: Robert Lewandowski. Jeśli sprawy potoczą się po myśli Polski, talizman Bayernu Monachium może w pojedynkę przekreślić nadzieje Anglii na automatyczne zakwalifikowanie się do mundialu. Weteran reprezentacji jest rekordzistą pod względem liczby zdobytych bramek - 63 w 116 meczach. W tym sezonie zdobył już niewiarygodne 42 gole i ma szanse na w pełni zasłużoną Złotą Piłkę - pisze.

Zabójczy Milik

Jak dodano, jeśli Lewandowski jest w dobrej formie, Arkadiusz Milik może być zabójczy, natomiast pomocnik Piotr Zieliński rozgrywa znakomity sezon w barwach Napoli, w którym zdobył osiem bramek i zanotował tyle samo asyst we wszystkich rozgrywkach.

Dziennik "The Independent" wymienia przyszłotygodniowy mecz Anglii z Polską jako jedno z pięciu najciekawszych spotkań całej marcowej serii eliminacji w Europie i ocenia, że powie on najwięcej o aktualnej formie zespołu Garetha Southgate'a.

Reklama

Nie można oczekiwać, że początkowe spotkanie z San Marino pokaże zbyt wiele, podobnie jak kolejny mecz z Albanią, ale to Polska jest najsilniejszym rywalem spośród trzech krajów, z którymi Anglia zmierzy się w tym miesiącu. Ponadto, kibice będą mieli do tego czasu lepsze wyobrażenie na temat planów Southgate'a, preferowanej taktyki czy składu - tłumaczy gazeta.