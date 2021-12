Piłkarki nożne Anglii rozgromiły w Doncaster reprezentację Łotwy aż 20:0 (8:0) w meczu eliminacji mistrzostw świata 2023. To najwyższe zwycięstwo w historii drużyny "Lwic". Dziesięć zawodniczek posłało piłkę do siatki, a Lauren Hemp uczyniła to cztery razy.

Trzy piłkarki popisały się hat-trickiem, w tym Ellen White, która z dorobkiem 48 goli została najskuteczniejszą piłkarką reprezentacji Anglii. Bilans bramkowy Angielek po sześciu meczach eliminacji jest imponujący: 53-0. Reklama Poprzedni rekord strzelecki Angielki pobiły w 2005 roku, pokonując Węgry 13:0. El. MŚ piłkarek nożnych. Pierwsza porażka Polek. To było tęgie lanie Zobacz również Występujące w innej grupie eliminacyjnej Polki przegrały w Leuven z Belgijkami 0:4 i w tabeli zajmują trzecie miejsce, ze stratą dwóch punktów do wtorkowych rywalek oraz do Norweżek. Mistrzostwa świata w 2023 roku odbędą się w Australii i Nowej Zelandii.