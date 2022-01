W trzech spotkaniach Senegalczycy strzelili tylko jednego gola. Zdobył go gwiazdor Liverpoolu Sadio Mane z rzutu karnego w doliczonym czasie gry meczu z Zimbabwe (1:0). To jednak wystarczyło do awansu do 1/8 finału, i to z pierwszego miejsca w grupie B. Drugie zajęła Gwinea, mimo porażki we wtorek z Zimbabwe 1:2. Szanse awansu zachowuje trzecia w tabeli reprezentacja Malawi.

W grupie C doszło do niespodzianki. Ghana, czterokrotny mistrz kontynentu, odpadła po porażce z debiutującymi w finałowym turnieju Komorami 2:3. Dwie bramki dla zwycięzców zdobył Ahmed Mogny, grający w trzecioligowym francuskim Annecy.

W drugim spotkaniu Maroko zremisowało z Gabonem 2:2. Marokańczycy już wcześniej zapewnili sobie miejsce w 1/8 finału, a dołączyli do nich wtorkowi rywale. Piłkarze z Komorów zajęli trzecią lokatę i czekają na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Rywalizacja o prymat w Afryce została przesunięta o rok z powodu pandemii COVID-19.

W tegorocznej edycji uczestniczą 24 drużyny podzielone na sześć grup. Do 1/8 finału awansują po dwie czołowe ekipy z każdej grupy oraz cztery najlepsze spośród tych, które zajęły trzecie miejsca. Finał zaplanowano na 6 lutego. Tytułu broni Algieria.