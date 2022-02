Meczu barażowego o awans do mistrzostw świata pomiędzy Rosją i Polską nie będzie. Biało-czerwoni podjęli decyzję, że nie będą grali z reprezentacją kraju, który napadł na Ukrainę. Co na to Rosjanie?

Poddać się, nie poddać się. Mogą mówić, co chcą. Mam nadzieję, że FIFA stanie po stronie zdrowego rozsądku i podstawy sportu zostaną w tej sytuacji zachowane - powiedział na łamach serwisu sport.ru działacz Rosyjskiej Unii Piłkarskiej (RFU), Mikhaił Gerszkowicz. Reklama FIFA na razie nie podjęła decyzji w sprawie barażowego meczu Rosja - Polska, ani nie zajęła stanowiska po odmowie gry przez biało-czerwonych. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję