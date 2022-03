Szwedzi w czwartkowym półfinale play off pokonali w Sztokholmie po dogrywce Czechów 1:0, bez pauzującego za żółte kartki 40-letniego napastnika AC Milan. Biało-czerwoni – którzy do finału awansowali bez gry po dyskwalifikacji Rosji - w tym czasie towarzysko zremisowali w Glasgow ze Szkocją 1:1. Odpoczywał wtedy kapitan Polaków Robert Lewandowski.

Nie zdradzę, ile minut zagra Zlatan. Porozmawiam z drużyną, wszystko zaplanujemy. Wiele będzie zależało od przebiegu gry. Mamy podstawowy plan, ale trzeba być elastycznym, możliwe są różne warianty. 12 lat temu ostatnio graliśmy w finałach MŚ. Czeka nas duże wyzwanie, ale myślę, że mamy dobre szanse. Polacy mają wielu piłkarzy silnych fizycznie – zaznaczył selekcjoner.

Respekt przed Lewandowskim

Przyznał, że ostatnio jego zespołowi nie wiodło się w meczach wyjazdowych. Przegrywaliśmy, to prawda. U siebie byliśmy bardzo mocni, ale to różnica dla wszystkich drużyn – ocenił.

Chwalił zespół za półfinałowe spotkanie. Nasza gra w meczu z Czechami była całkiem dobra, brakowało dokładności podań, by było lepiej. Reprezentacje Czech i Polski nie są całkiem różnymi drużynami. Polacy zagrają trochę inaczej niż ze Szkotami. Robert Lewandowski jest zawodnikiem światowej klasy. Latem była prawdziwa walka i we wtorek pewnie będzie podobnie. Dobrze się czujemy przed tym spotkaniem. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, by zagrać na sto procent – to nie wystąpi – stwierdził.

Andersson zauważył, że nigdy nie rozmawia z zespołem o słabościach rywala. Dyskutujemy na przykład o tym, jak przeciwnicy zachowują się bez piłki. Jak reagować przy pięciu piłkarzach w linii defensywnej, kiedy robi się tłok. Podstawową zasadę będzie, by Lewandowskiego mieć przed, a nie za – sobą. Mamy dobre opcje, by zachować równowagę miedzy obroną a atakiem – wyliczył.

Lindeloef cieszy się, że z wykluczenia Rosji

Kapitan reprezentacji Szwecji Victor Lindeloef podkreślił, że Lewandowski to gracz na światowym poziomie, na którego trzeba uważać. Chcemy być przy piłce, stwarzać sytuacje. Atmosfera na zgrupowaniu jest bardzo dobra. Zlatan wnosi dobrą energię, wie co jest potrzebne, trzeba go słuchać - dodał obrońca.

Nie ukrywał, że śledzi wydarzenia związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Cieszę się, że Rosja nie mogła zagrać. To była dobra decyzja. To, co się dzieje w Ukrainie jest straszne. Jesteśmy teraz bliżej, ale próbujemy nie myśleć o tym przed meczem - powiedział.

Tylko 250 szwedzkich kibiców

Wtorkowy mecz na Stadionie Śląskim obejrzy komplet 54 tysięcy kibiców. Sympatyków gości będzie tylko 250. Zawsze podczas wyjazdowych meczów towarzyszy nam duża grupa naszych kibiców. Oczywiście chcielibyśmy, żeby w Chorzowie było ich więcej. Szkoda, że tak się stało – dodał Andersson.

Szwedzi przylecieli do Katowic w niedzielę wieczorem, w poniedziałek przed południem mieli okazję zapoznać się z murawą stadionu.

Wtorkowy mecz rozpocznie się dzień później o godz. 20.45. Sędzią głównym będzie Włoch Daniele Orsato.