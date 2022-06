Reklama

Hiszpanie objęli prowadzenie w 25. minucie po składnej akcji z udziałem kilku piłkarzy, zakończonej strzałem Alvaro Moraty.

Portugalczycy dążyli do wyrównania. Od 62. minuty w ich zespole grał najlepszy strzelec drużyn narodowych w historii Cristiano Ronaldo (115 goli), a w końcówce spotkania dopięli swego. W 82. minucie wyrównującą bramkę zdobył Ricardo Horta.

W czwartkowy wieczór odbyły sią łącznie dwa mecze najwyższej dywizji - oba w grupie 2. Czesi dość niespodziewanie pokonali w Pradze Szwajcarów 2:1. Gospodarze, w przeciwieństwie do Helwetów, nie zakwalifikowali się do tegorocznych mistrzostw świata.

Cenny gol Haalanda

Wiele meczów tego dnia rozegrano w niższych dywizjach.

W bardzo ciekawej grupie 4. drugiej dywizji (B) Serbia - uczestnik tegorocznych mistrzostw świata w Katarze - przegrała u siebie z Norwegią 0:1 po golu zdobytym strzałem z woleja w 26. minucie przez słynnego Erlinga Haalanda, nowego piłkarza Manchesteru City. Gospodarze mieli w tym meczu znaczną przewagę, lecz brakowało im skuteczności.

Natomiast Słowenia - także na swoim stadionie - uległa Szwecji 0:2. Bramki dla gości, którzy w marcu przegrali z Polską finałowy mecz barażowy o awans na mundial, zdobyli Emil Forsberg z rzutu karnego i w końcówce spotkania Dejan Kulusevski.

Rosja spadnie do dywizji C

W grupie B2 Izrael zremisował u siebie z Islandią 2:2. Do rywalizacji w tej grupie nie mogła przystąpić Rosja, wykluczona z wszelkich rozgrywek pod egidą UEFA (oraz FIFA) po agresji zbrojnej rosyjskich wojsk na Ukrainę.

W tej sytuacji Albania, Izrael oraz Islandia rozegrają mecze tylko między sobą. Natomiast Rosja automatycznie zostanie sklasyfikowana na czwartym miejscu, co oznacza, że spadnie do dywizji C.

Polacy zainaugurowali rozgrywki

Inauguracja trzeciej edycji Ligi Narodów nastąpiła 1 czerwca - tego dnia Polska pokonała we Wrocławiu Walię 2:1. Rywale wystawili w dużej mierze rezerwowy skład - w niedzielę zagrają bowiem z Ukrainą w finale baraży o awans na mundial.

Kolejne dwa spotkania LN Polacy rozegrają na wyjeździe - 8 czerwca z Belgią w Brukseli oraz 11 czerwca z Holandią w Rotterdamie, a 14 czerwca zmierzą się z Belgią w Warszawie.

Nietypowe okienka na rozgrywki

W tym roku nie będzie dostępne tradycyjne okienko na rozgrywki w listopadzie (wówczas zacznie się mundial w Katarze), dlatego wszystkie mecze fazy grupowej Ligi Narodów zaplanowano na czerwiec i wrzesień. Cztery kolejki odbędą się między 1 a 14 czerwca, dwie pozostałe - 22-27 września. Dywizje A, B i C składają się 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, a teoretycznie najsłabsza dywizja D - z siedmiu ekip (jedna grupa czterozespołowa i jedna trzyzespołowa). Pomiędzy poszczególnymi szczeblami obowiązują zasady awansów i spadków. Najlepsze zespoły z czterech grup dywizji A będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four, zaplanowanym na 14-18 czerwca 2023 roku. Pierwszą edycję LN wygrała Portugalia, a drugą, zakończoną jesienią 2021 roku, Francja.

Biało-czerwoni od początku występują w najwyższej dywizji. W pierwszej edycji - rozpoczętej jesienią w 2018 roku - zajęli ostatnie miejsce w grupie (wtedy trzyzespołowej), za Portugalią i Włochami, lecz dzięki reformie rozgrywek nie spadli z dywizji A. W następnej zajęli trzecie miejsce - za Włochami i Holandią, a przed Bośnią i Hercegowiną, która spadła do dywizji B.