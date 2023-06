Wtorkowy mecz z Cyprem w eliminacjach do Euro 2024 będzie 25. występem w reprezentacji Norwegii Erlinga Haalanda. Piłkarz nie otrzyma jednak tradycyjnego złotego zegarka, ponieważ norweska federacja (NFF) podwyższyła do 50 liczbę spotkań potrzebnych do nagrody jubileuszowej.

Napastnik Manchesteru City będzie 172. norweskim piłkarzem z co najmniej 25 występami w reprezentacji kraju, lecz także pierwszym, który nie otrzyma tego prestiżowego prezentu, ponieważ NFF wiosną 2019 roku podwyższyła liczbę meczów kwalifikujących do zegarka, a Haaland zadebiutował w drużynie narodowej we wrześniu tego roku.

Dlatego też z okazji 25. meczu otrzyma na razie tylko plakietkę z brązu, która też posiada dużą wartość, ponieważ następna srebrna jest przyznawana za 75. mecz, a złota za numer 100.

NFF wprowadziła tradycję złotego zegarka w 1930 roku, a nagroda jest tez dożywotnim bezpłatnym biletem wstępu na wszystkie imprezy sportowe organizowane przez NFF. Norwegia wylosowana została w grupie A ze Szkocją, Cyprem, Gruzją i Hiszpanią.

Zbigniew Kuczyński.