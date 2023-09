W poniedziałek w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie przed spotkaniami eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Albanią.

Biało-czerwoni po trzech meczach mają tylko 3 pkt i zajmują czwarte miejsce w tabeli. Jedynie przed Wyspami Owczymi.

W marcu podopieczni Fernando Santosa ulegli na wyjeździe Czechom 1:3 i pokonali u siebie Albanię 1:0. Natomiast w czerwcu doszło do ich kompromitacji w Kiszyniowie, gdzie przegrali ze 171. wówczas w rankingu FIFA Mołdawią 2:3 (mimo prowadzenia do przerwy 2:0).

Wierzę, że ten wstrząs i przede wszystkim powiedzenie prawdy mają sens. Że ta porażka z Mołdawią ukształtuje nasz charakter i będzie momentem przełomowym. Wierzę w chłopaków, w tę reprezentację. Jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami. Wiemy o co gramy i na czym trzeba się skupić - powiedział Lewandowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Kilka dni wcześniej kapitan kadry udzielił szeroko komentowanego wywiadu dla ElevenSport/meczyki.pl, w którym zwrócił uwagę m.in. na problem z mentalnością i brak osobowości w kadrze.

Po to udzieliłem tego wywiadu, żeby teraz już nie odpowiadać na pytania o Mołdawię, ale skupić się na tym, co przed nami, bo czekają nas dwa kluczowe mecze. Czułem wewnętrzną potrzebę wypowiedzenia tego na głos. Czasami słowa powiedziane głośno mają większy efekt. Dla mnie temat jest zamknięty, nie mam zamiaru do niego wracać. Wiemy, jakie błędy popełniliśmy i wierzę, że ta reprezentacja będzie szła w górę - zaznaczył.

Mecz z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 7 września, a z Albanią w Tiranie - trzy dni później. Początek obu spotkań o godz. 20.45.