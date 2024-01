Kilka tygodni temu Nitras cofnął zgodę na wpisanie wniosku PZPN o budowie ośrodka szkoleniowego w Otwocku na listę inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i jej dofinansowanie kwotą ponad 300 mln złotych.

Decyzja została podjęta z uchybieniem prawa. Ona była sprzeczna z procedurami obowiązującymi w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wnioski zostały złożone w sposób niechlujny, niekompletny. PZPN nie posiada nawet prawa do gruntów, na których chciał to budować. To jest warunek. A to nie wszystko, bo są jeszcze kwestie merytoryczne - tłumaczył minister sportu.

Szanujemy decyzję Ministra Sportu i Turystyki unieważniającą współfinansowanie budowy Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej. Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej, że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA - napisano w oświadczeniu piłkarskiej centrali.

Minister sportu zmienił zdanie?

Nitras zapowiedział, że jego decyzja jest nieodwracalna, ale jak się okazuje być może jednak zmienił zdanie w tej sprawie, a przynajmniej doszło do wykonania pierwszego kroku w tym kierunku. Wiele wskazuje na to, że w ostatnich dniach relacje pomiędzy PZPN a resortem sportu uległy znacznemu ociepleniu.

Prezes PZPN Cezary Kulesza i minister sportu Sławomir Nitras mieli okazję się spotkać. Jak udało mi się dowiedzieć, na spotkaniu była dobra atmosfera, zażegnano niesnaski i jest duża szansa, że inwestycja w postaci ośrodka w Otwocku zostanie odblokowana - poinformował Jakub Seweryn ze sport.pl. Źródła bliskie MSiT nie ukrywają, że udało się zniwelować to napięcie, które niewątpliwie powstało na linii PZPN - dodał

Wartość inwestycji oszacowano na 400 milionów złotych

Planowany ośrodek miał być kluczową inwestycją PZPN i jednym z najnowocześniejszych w Europie.

Wartość inwestycji oszacowano na ponad 400 milionów złotych, z czego ok. 305 milionów miała stanowić dotacja. Budowę planowano na lata 2024-2027.

W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, położonym na 12 hektarach ziemi w Otwocku, w pierwszym etapie miało powstać osiem boisk (docelowo dwanaście) z nawierzchnią trawiastą i sztuczną, a także pełnowymiarowe boisko zadaszone (hala). Ponadto specjalistyczna hala do futsalu, dwa boiska do piłki nożnej plażowej (jedno z nich zadaszane) i centrum medyczne.

Do tego nowoczesny budynek administracyjno-edukacyjny, hotel oraz bursa dla zawodniczek i zawodników na potrzeby szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego.