Federacja zwróciła uwagę na rozbieżności między różnymi relacjami dotyczącymi incydentu i zapowiedziała, że "wymaga to ostrożnej reakcji".

Media donosiły już, że w połowie stycznia dwie kobiety złożyły pozew przeciwko 30-letniemu Ito, oskarżając go o napaść na tle seksualnym. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2023 roku w hotelu w Osace, gdzie japońscy piłkarze odpoczywali po wygranym towarzyskim meczu z reprezentacją Peru (4:1). Zawodnik francuskiego Stade Reims potwierdził, że miał kontakty seksualne z młodymi kobietami, ale zaprzeczył, że zostały one wymuszone. Piłkarz zaoferował rzekomym ofiarom pieniądze za rozwiązanie konfliktu.

Reklama

Ito w środę po raz pierwszy w turnieju pozostał na ławce rezerwowych, a Japonia wygrała z Bahrajnem 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. W walce o awans do najlepszej czwórki zagra w sobotę z Iranem.