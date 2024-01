Z dokumentów, którymi posługuje się 33-letni reprezentant Gabonu wynika, że urodził się on 1 września 1990 roku. Oznacza to, że piłkarz grający na co dzień w barwach Crveny Zvezdy Belgrad przyszedł na świat blisko cztery lata… po śmierci swojej matki.

Guelor Kanga czy Guelor Kiaku Kiaki Kiangani?

Pierwszy raz sprawa dotycząca wieku zawodnika serbskiej drużyny ujrzała światło dzienne w 2021 roku, kiedy to pojawiły się informacje mówiące o tym, że Gabończyk Guelor Kanga to tak naprawdę... Kongijczyk Guelor Kiaku Kiaki Kiangani.

Skargę do Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) złożyła Demokratyczna Republika Kongo, która domagała się zawieszenia zawodnika. Wszczęto dochodzenie, ale ostatecznie sprawa przycichła i została zamieciona pod dywan.

Śledztwo w sprawie Kangi zostało wznowione

Teraz jak donosi serwis beIN Sports CAF wznowiła śledztwo. Piłkarz został wezwany na przesłuchanie przed organami dyscyplinarnymi afrykańskiej federacji piłkarskiej.

Kanga w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań, zdobył w nich trzy bramki i zanotował pięć asyst. Ponadto wystąpił on w trzech meczach Ligi Mistrzów.